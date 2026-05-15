Un equipo de investigadores israelíes difundió un informe de 300 páginas, definido como "el relevamiento más exhaustivo realizado hasta ahora", sobre la presunta violencia sexual perpetrada durante el ataque de Hamas y otros grupos armados contra Israel el 7 de octubre de 2023. El documento denuncia que los abusos sexuales contra mujeres y hombres fueron "sistemáticos, generalizados e integrales", tanto durante la incursión en territorio israelí como en el cautiverio de los rehenes trasladados a la Franja de Gaza.

El reporte fue elaborado por la Comisión Civil sobre los Crímenes Cometidos por Hamas el 7 de Octubre contra Mujeres, Niños y Familias, una organización no gubernamental creada por la jurista y activista Cochav Elkayam-Levy. La investigación llevó dos años de trabajo y reunió miles de pruebas documentales, testimonios y análisis forenses.

"Este informe nos permite dar un paso atrás y ver el horror en su totalidad", sostuvo Elkayam-Levy al presentar el estudio. Según explicó, el objetivo es aportar evidencia sólida para futuros procesos judiciales y combatir la negación de los abusos denunciados desde el comienzo del conflicto.

La comisión aseguró que analizó más de 10.000 fotografías y videos, incluidas imágenes registradas por los propios atacantes, además de material satelital, mensajes de texto, testimonios y recorridas en los lugares donde ocurrieron las masacres. El archivo no es de acceso público por la crudeza del contenido y para preservar la intimidad de las víctimas y sus familias.

El documento sostiene que no se trató de hechos aislados, sino de crímenes organizados que siguieron patrones repetidos en distintos puntos del sur de Israel. Entre las prácticas relevadas aparecen violaciones individuales y grupales, torturas y mutilaciones sexuales, desnudez forzada, abuso sexual de cadáveres y agresiones cometidas frente a familiares.

Los investigadores también identificaron una modalidad a la que denominaron "violencia kinocida", en la que las agresiones sexuales eran infligidas ante padres, hijos o parejas, o incluso transmitidas en tiempo real por redes sociales a los familiares de las víctimas. En al menos un caso, según el informe, integrantes de una misma familia fueron obligados a cometer actos sexuales entre sí.

Qué dicen los testimonios revelados en el documento

Entre los testimonios incluidos figura el de dos menores de edad, parientes entre sí, que denunciaron haber sido forzados a realizar actos sexuales durante su cautiverio en Gaza. La comisión indicó que decidió mantener sus identidades bajo estricta reserva.

Otro relato corresponde a un sobreviviente del festival de música Nova, quien afirmó haber sido violado y torturado por varios atacantes. "Se reían, estaban muy contentos, como si yo fuera su muñeco sexual", declaró el hombre, identificado solo con la inicial D. Según el informe, su testimonio fue sometido a una prueba de polígrafo que confirmó la consistencia del relato.

La investigación contó con la participación de especialistas israelíes e internacionales en trauma, archivos y derecho penal. Entre quienes respaldaron el trabajo figuran Irwin Cotler, David Crane y Anila Ali.

La Organización de las Naciones Unidas ya había señalado en un informe previo que existían "motivos razonables" para creer que se cometieron violaciones y agresiones sexuales, tanto durante la ofensiva del 7 de octubre como en el cautiverio de algunos rehenes en Gaza. De parte de Hamas no hubo comentarios sobre el nuevo informe. El grupo rechazó varias veces las acusaciones de abusos sexuales durante el ataque.

Elkayam-Levy afirmó que el informe podrá ser utilizado por fiscales en Israel y en otros países, y recomendó crear tribunales especializados en delitos sexuales y de género. "Los delitos sexuales son los más fáciles de negar", advirtió la directora ejecutiva de la comisión, Merav Israeli-Amarant. "Y en este caso, la mayoría de las víctimas fueron asesinadas y no pueden contar lo que les pasó", concluyó.