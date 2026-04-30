El Partido Obrero (PO) y el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) denunciaron el secuestro de la Flotilla Global Sumud por parte del Estado de Israel. Entre los centenares de activistas internacionales que integran la misión humanitaria se encuentra Pablo Giachello, dirigente político platense y diputado provincial, cuya liberación inmediata está siendo exigida por diversas organizaciones políticas y de derechos humanos.

“Estamos reclamando a la cancillería argentina que se haga cargo de la integridad de los compañeros que fueron secuestrados por Israel y también por la de aquellos que pudieron llegar a la costa de Grecia”, aseguró la legisladora porteña Vanina Biasi en declaraciones a El Destape. La dirigente de izquierda calificó el episodio como un “atropello absoluto”, alertó por una violación de los códigos internacionales y exigió que “todos los gobiernos del mundo” se pronuncien ante la situación que viven los tripulantes de la Flotilla.

Según indicaron fuentes partidarias a este medio, la embarcación fue detenida de manera violenta en aguas internacionales a la altura de Grecia. Fueron al menos 22 los botes interceptados por fuerzas israelíes mediante el despliegue de un operativo con armas, lanchas y drones. Los integrantes de la misión se encuentran actualmente incomunicados, en lo que el FIT-U calificó como "otro acto criminal del Estado de Israel ejecutor del genocidio en Gaza".

La lista de argentinos secuestrados incluye además a figuras políticas del arco de izquierda: las diputadas de mandato cumplido Celeste Fierro y Mónica Schlotthauer, así como Ezequiel Peressini (IS), Raúl Laguna (MST) y la ambientalista Cristina Agüero. Asimismo, se menciona que este jueves se llevarán a cabo movilizaciones en Madrid y Atenas para pedir por la liberación de los secuestrados.

El objetivo de la Flotilla Sumud

La Flotilla Global Sumud es una iniciativa internacional de carácter civil que busca desafiar el bloqueo marítimo sobre la Franja de Gaza mediante el envío de embarcaciones con ayuda humanitaria, como alimentos y medicamentos, destinadas a la población palestina. Además de la asistencia directa, las misiones apuntan a visibilizar la crisis humanitaria en el enclave y ejercer presión política a nivel global para habilitar un corredor marítimo permanente.

Al momento del cierre de esta nota, las organizaciones que integran el FIT-U mantienen el estado de alerta y exigen que el Estado de Israel garantice la integridad física de todos los detenidos y proceda a su liberación inmediata, al tiempo que advirtieron que el ataque busca silenciar el reclamo internacional por el fin del bloqueo a Palestina.