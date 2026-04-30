Israel intercepta barcos con ayuda humanitaria para Gaza en aguas internacionales, según organizadores

FOTO DE ARCHIVO. Barcos que participan en una flotilla humanitaria parten hacia Gaza desde Barcelona, Cataluña, España

Israel ​ha interceptado barcos de ayuda humanitaria con destino a Gaza en aguas internacionales cerca de Grecia, ‌dijeron el jueves los ‌organizadores de la flotilla, quienes condenaron la medida como una "escalada de la impunidad de Israel".

Una segunda flotilla que transportaba ayuda humanitaria para los palestinos de Gaza zarpó del puerto de Barcelona el 12 de abril, con el objetivo de intentar romper el ​bloqueo israelí.

Los barcos ⁠fueron interceptados por Israel a cientos de kilómetros ‌de Gaza, según los organizadores, Global Sumud ⁠Flotilla.

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"Esto es piratería", dijo el ⁠grupo en un comunicado. "Se trata de la detención ilegal de personas en mar abierto cerca de Creta, una ⁠afirmación de que Israel puede actuar con total ​impunidad, mucho más allá de sus ‌propias fronteras, sin consecuencias".

Ningún ‌Estado tiene derecho a reclamar, vigilar u ocupar ⁠aguas internacionales, pero Israel lo ha hecho, extendiendo su control hacia el exterior para ocupar el mar Mediterráneo frente a las costas de Europa, añadió.

El ​enviado de ‌Israel ante la ONU, Danny Danon, dijo que la flotilla "fue detenida antes de llegar a nuestra zona".

En una publicación en la red social X, añadió: "Nuestros valientes soldados de las FDI ⁠están actuando con profesionalidad y determinación ante un grupo de agitadores delirantes que buscan llamar la atención", refiriéndose al ejército israelí.

El ejército israelí detuvo el pasado octubre una flotilla anterior organizada por la misma organización que intentaba llegar a la bloqueada Gaza, arrestando a la activista ‌sueca Greta Thunberg y a más de 450 participantes.

Israel, que controla todo el acceso a la Franja de Gaza, niega estar reteniendo suministros para sus residentes, que suman más de dos millones.

Sin embargo, los palestinos y ‌los organismos de ayuda internacionales afirman que los suministros que llegan al territorio siguen siendo insuficientes, a pesar del ‌alto el ⁠fuego alcanzado en octubre, que incluía garantías de un aumento de la ayuda.

Con información de Reuters