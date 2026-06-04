Broadcom se desploma tras decepcionar al mercado con previsiones de ventas y de chips de IA

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de Broadcom y la placa base de una computadora.

Por Anhata Rooprai, Zaheer Kachwala ​y Stephen Nellis

4 jun (Reuters) - El fabricante de chips Broadcom no alcanzó el miércoles las expectativas de Wall Street en cuanto a los ingresos ‌del segundo trimestre, y su ‌máximo responsable mantuvo sin cambios la previsión de ventas para 2027, lo que provocó una caída de más del 13% en sus acciones en el horario extendido de negociación.

Los ingresos del segundo trimestre, de 22.190 millones de dólares, no alcanzaron las estimaciones de 22.270 millones. Broadcom compite con Nvidia , cuyas unidades de procesamiento gráfico dominantes siguen siendo el estándar del sector para ​las cargas de trabajo ⁠de IA.

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La empresa también dijo que espera unos ingresos por chips de ‌IA de 16.000 millones de dólares en su actual tercer ⁠trimestre, ligeramente por debajo de las estimaciones ⁠de 16.360 millones de dólares, según los analistas encuestados por Visible Alpha.

El director ejecutivo, Hock Tan, dijo que Broadcom prevé ahora suministrar chips de IA ⁠por valor de más de 10 gigavatios en 2027 —un ligero aumento ​con respecto a las estimaciones anteriores—, pero no tocó ‌la previsión a largo plazo de la ‌empresa de 100.000 millones de dólares en ventas de dichos chips.

"Nada ⁠obstaculiza lo que se había estimado anteriormente; simplemente no lo han revisado al alza", dijo Ben Bajarin, director ejecutivo de la consultora tecnológica Creative Strategies, en referencia a la previsión a largo plazo.

Competidores como Marvell Technology también ​están ganando ‌terreno entre clientes clave de hiperescala. A finales de mayo, Marvell afirmó que su negocio de chips personalizados superaría los 10.000 millones de dólares en ingresos en 2029, y pronosticó unos ingresos para el segundo trimestre por encima de las estimaciones.

El auge de ⁠la inferencia —el proceso mediante el cual los modelos responden a las consultas de los usuarios— ha convertido a los chips personalizados en elementos cruciales para el sector, lo que ha impulsado un aumento de los pedidos de procesadores avanzados y ha intensificado la competencia.

La capacidad de Broadcom para satisfacer la demanda de IA también se ha visto puesta a prueba por una cadena de suministro tensionada. Sin ‌embargo, en la conferencia posterior a la publicación de resultados, los ejecutivos de la empresa disiparon esas preocupaciones, afirmando que Broadcom se siente "muy tranquila" al haber asegurado el suministro para 2026 y 2027.

"El hecho de que no hayan alcanzado las previsiones de ingresos de hoy y el posterior retroceso (de las acciones) tras ‌el cierre del mercado muestran que el mercado exige la perfección para que este repunte de los chips siga en marcha", dijo Ryan Lee, vicepresidente sénior de producto ‌y estrategia de ⁠Direxion.

Broadcom prevé unos ingresos para el tercer trimestre de unos 29.400 millones de dólares, frente a la estimación media de ​los analistas de 28.540 millones de dólares, según datos recopilados por LSEG.

Con información de Reuters