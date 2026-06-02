Fue uno de los fracasos de Disney, pero Netflix la revivió de la mano de una prestigiosa cineasta

Fue un fracaso de Disney, pero Netflix la revivió de la mano de una prestigiosa cineasta.

La exitosa directora de cine Greta Gerwig (Ladybird, Barbie) viene trabajando silenciosamente en uno de los proyectos que más expectativas generaron en los últimos años, en colaboración con Netflix: una nueva película del universo de Las Crónicas de Narnia. El proyecto llegará a los cines el próximo 12 de febrero de 2027.

La película está basada en Las Crónicas de Narnia: El Sobrino del Mago, la novela que C. S. Lewis publicó en 1955, correspondiente a la sexta dentro de la saga. El relato narra la creación del mundo por parte del león Aslan, ocurrida años antes de El León, la Bruja y el Ropero. La película tendrá el protagonismo de Meryl Streep y Daniel Craig y estará hecha para disfrutarse en pantallas IMAX en una de las propuestas más ambiciosas de la plataforma de streaming hasta el momento. Además, permanecerá en cartelera por al menos 2 meses, desde febrero hasta abril.

Carey Mulligan, Emma Mackey, Denise Gough, Ciarán Hinds, Susan Wokoma, David McKenna, Beatrice Campbell y Kobna Holdbrook-Smith completan el resto del elenco, según confirmó la revista de entretenimiento People. La directora del proyecto habló de su amor por la saga y el orgullo que siente por ser el ojo detrás de la nueva propuesta de Netflix: “Fui una niña cuando leí por primera vez The Magician’s Nephew, y me enamoré del concepto de un león cósmico que canta el mundo de Narnia a la vida“, escribió Gerwig.

“No sabía que crecería para hacer películas, pero un universo construido a partir de la música es una idea que siempre vivió en mi corazón. Es el honor de toda una vida que me hayan pedido imaginarlo”, continuó. “Gracias a Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, creí en la magia, en los mundos ocultos y en la aventura. Creí que cualquier lugar podía estar encantado y que cualquier persona podía verse arrastrada hacia una epopeya", destacó.

Por qué Disney decidió no seguir haciendo películas de Las Crónicas de Narnia

La primera película, Las Crónicas de Narnia: el León, la Bruja y el Ropero, fue un gran éxito comercial. Estrenada en 2005, recaudó más de 700 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en una de las películas más taquilleras de ese año. Disney la veía como una posible respuesta a franquicias como Harry Potter y la Piedra Filosofal y El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo.

Sin embargo, la segunda entrega, Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian, tuvo una recepción más tibia. Aunque recaudó alrededor de 420 millones de dólares a nivel mundial, el presupuesto y los costos de marketing eran muy elevados, por lo que su rentabilidad fue mucho menor de lo esperado. Para Disney, el descenso respecto a la primera película fue una señal preocupante.

Tras ese resultado, Disney decidió no continuar financiando la saga. La tercera película, Las Crónicas de Narnia: La Travesía del Viajero del Alba fue producida y distribuida por otra compañía, mientras Disney abandonó el proyecto.