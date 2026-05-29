Es un famoso libro, está protagonizada por un pulpo y llegó a Netflix en una conmovedora película con una actriz de Forrest Gump

Sally Field y el pulpo protagonista de Criaturas luminosas, película de Netflix.

Netflix volvió a apostar por las historias emotivas con el estreno de Criaturas luminosas, una película dramática que mezcla misterio, duelo y vínculos inesperados. La producción llegó a la plataforma el 8 de mayo y rápidamente comenzó a generar comentarios positivos entre los usuarios, especialmente entre quienes ya conocían la novela en la que está basada.

La película sigue la vida de Tova Sullivan, una mujer viuda que trabaja durante las noches limpiando un acuario. Su rutina cambia por completo cuando comienza a desarrollar una conexión muy particular con Marcellus, un pulpo gigante de enorme inteligencia que parece comprender mucho más de lo que aparenta. En paralelo aparece Cameron, un joven desorientado que llega al pequeño pueblo costero buscando respuestas sobre su pasado. A partir de ese encuentro, la historia empieza a unir secretos familiares, pérdidas y segundas oportunidades.

Lejos de ser una típica película fantástica, Criaturas luminosas construye un relato profundamente humano. El eje principal está puesto en la soledad, el dolor y la necesidad de encontrar compañía incluso en los lugares más inesperados. Buena parte del atractivo de la película pasa por la relación entre Tova y Marcellus, un vínculo que combina sensibilidad, humor y emoción.

La novela en la que se basa el nuevo éxito de Netflix

El film está basado en la exitosa novela homónima de Shelby Van Pelt, publicada en 2022. El libro se convirtió en un fenómeno editorial internacional y permaneció durante meses entre los más vendidos de Estados Unidos. Su enorme popularidad despertó rápidamente el interés de Hollywood y terminó derivando en esta adaptación producida por Netflix.

Uno de los puntos más destacados de la película es su elenco. Sally Field interpreta a Tova Sullivan y recibió elogios por su trabajo, especialmente por la manera en que logra transmitir la fragilidad y fortaleza emocional del personaje. Lewis Pullman encarna a Cameron, mientras que Alfred Molina aporta la voz de Marcellus, el carismático pulpo que se transformó en uno de los personajes más comentados del estreno.