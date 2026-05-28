Qué es el swatting, la feroz táctica digital que puede hacer que la policía asalte tu casa

Este tipo de ataques se volvió especialmente común dentro de comunidades de videojuegos online.

El swatting es una de las formas de acoso digital más peligrosas que existen en internet. La práctica consiste en realizar denuncias falsas a servicios de emergencia para provocar el envío de fuerzas policiales armadas al domicilio de una víctima. Aunque muchas veces quienes lo hacen lo consideran una “broma”, las consecuencias pueden ser extremadamente graves e incluso terminar en tragedias.

Este tipo de ataques se volvió especialmente común dentro de comunidades de videojuegos online. Títulos competitivos como Call of Duty, Counter-Strike y Dota 2 aparecen entre los más vinculados a casos de swatting, ya que los atacantes suelen apuntar contra rivales o streamers.

El mecanismo detrás del swatting es relativamente simple, pero muy peligroso. Los agresores llaman a números de emergencia y reportan situaciones falsas, como tiroteos o toma de rehenes, para generar una respuesta inmediata de equipos tácticos. El problema es que estas intervenciones movilizan recursos policiales reales y pueden derivar en situaciones violentas.

En algunos incidentes, hubo oficiales heridos y hasta víctimas fatales. Además, este tipo de ataques también afecta la capacidad de respuesta ante emergencias verdaderas, ya que las fuerzas de seguridad quedan ocupadas atendiendo casos inventados.

Cómo consiguen los datos de las víctimas

Los swatters suelen apoyarse en técnicas de ingeniería social y doxing para obtener información personal de sus objetivos. El doxing consiste en recopilar y publicar datos privados, como direcciones, teléfonos o identidades reales, con el objetivo de vulnerar la privacidad de una persona.

Para ocultar su identidad, muchos atacantes usan programas de suplantación de llamadas, una técnica que permite modificar el identificador telefónico y hacer creer que la llamada proviene de otra ubicación. Esto complica el trabajo de las autoridades a la hora de rastrear a los responsables.

Los atacantes suelen apuntar contra rivales de videojuegos o streamers.

Qué medidas ayudan a prevenir el swatting

La principal recomendación para reducir el riesgo es cuidar la privacidad online. Los jugadores deberían evitar compartir datos personales en chats, foros o perfiles públicos relacionados con videojuegos. También aconseja no usar nombres de usuario que permitan identificar fácilmente a la persona detrás de la cuenta.

Otra medida importante es ocultar la dirección IP mediante servicios VPN, algo que dificulta la localización física de una posible víctima. En algunos lugares de Estados Unidos incluso se implementaron “registros de swatting”, listas preventivas que alertan a la policía sobre personas potencialmente expuestas a este tipo de ataques.