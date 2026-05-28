Histórico: Platense ganó en Brasil y pasó de ronda en la Copa Libertadores: resumen y goles

El equipo de Vicente López alcanzó un triunfo histórico en Brasil y, de esta forma, se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores. Platense, que salió campeón hace un año en el fútbol argentino, ahora volvió a cumplir una histórica actuación y se clasificó a la próxima ronda después de vencer 2-0 a Corinthians con dos goles de Franco Zapiola.

Platense llegó este enfrentamiento con la ilusión al máximo, ya que marcha segundo en este grupo con siete puntos y con muy buenas chances de avanzar a los octavos de final. Ahora con el triunfo, se aseguró el pase a la próxima instancia.

El equipo de Vicente López no la tuvo para nada fácil, ya que su oponente está teniendo una muy buena actuación en esta Copa Libertadores, ya tiene asegurado el primer puesto y además buscará conseguir un triunfo para definir de local en las que podrían ser posteriores rondas de eliminación directa.