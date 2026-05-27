Así juega la Selección de Escocia, el querido equipo que siempre quiere que a Argentina le vaya bien

La Selección de Escocia, poseedora del orgullo de haber disputado el primer partido internacional de la historia del fútbol, cuenta con un recorrido sumamente extenso y particular en las citas ecuménicas. El combinado de los "Sky Blues" se transformó, especialmente durante la segunda mitad del siglo pasado, en un animador habitual de la competencia gracias a planteles de enorme caracter y un gran sentido de pertenencia.

A pesar de su notable regularidad para clasificar en épocas doradas, la escuadra británica arrastra una de las rachas más esquivas e inusuales del fútbol mundial: jamás ha logrado superar la primera fase en sus numerosas participaciones. Su historia en el certamen combina el fervor incondicional de su maravillosa hinchada con batallas épicas donde siempre quedaron a las puertas de la gloria por detalles milimétricos.

La historia de los Mundiales de Escocia

Suiza 1954 Su debut absoluto en el torneo continental se saldó con una rápida eliminación en la fase de grupos tras sufrir dos caídas consecutivas ante Austria y Uruguay.

Suecia 1958 Mostraron una leve mejoría al cosechar un empate frente a Yugoslavia, pero las derrotas ante Paraguay y Francia decretaron su despedida en primera ronda.

Alemania 1974 Firmaron una campaña invicta sumamente meritoria tras vencer a Zaire y empatar con Brasil y Yugoslavia, pero la diferencia de gol los dejó fuera increíblemente.

Argentina 1978 Recordados por un histórico triunfo 3-2 sobre la subcampeona Países Bajos, no les alcanzó para avanzar de ronda debido a un sorpresivo traspié inicial ante Perú.

España 1982 Nuevamente la diferencia de gol fue su verdugo en la primera etapa, quedando eliminados tras golear a Nueva Zelanda, caer con Brasil y empatar con la Unión Soviética.

México 1986 No lograron plasmar su habitual poderío físico y se despidieron rápidamente en la fase de grupos con apenas un punto obtenido frente a Uruguay.

Italia 1990 Cosecharon una victoria ante Suecia, pero las ajustadas derrotas frente a Costa Rica y Brasil los dejaron otra vez en el tercer puesto de su zona.

Francia 1998 Su última aparición en el siglo pasado estuvo marcada por el ajustado partido inaugural ante el campeón Brasil, despidiéndose en primera fase con un solo punto.

Así juega Steve Clarke

El experimentado director técnico ha devuelto a la escuadra escocesa a los primeros planos internacionales basándose en un orden estructural sumamente rígido, solidario y pragmático. Su dibujo táctico predilecto se asienta sobre una sólida línea de cinco defensores, mutando a un elástico 5-3-2 o un compacto 3-5-1-1 según las necesidades.

Bajo la rigurosa tutela de Clarke, Escocia se destaca por su capacidad para proteger el área propia con un bloque bajo sumamente denso, reduciendo al mínimo los espacios centrales. El equipo no sufre al ceder la iniciativa del juego y confía ciegamente en la agresividad de sus mediocampistas para morder en la zona de gestación.

La notable versatilidad de sus laterales y carrileros le permite al cuerpo técnico poblar la mitad de la cancha y salir con transiciones sumamente veloces por las bandas. Esta disciplina colectiva innegociable se complementa a la perfección con el histórico poderío británico en las acciones de pelota parada, una de sus principales armas de ataque.

Con Andrew Robertson como figura, así juega Escocia

El extraordinario, experimentado y multicampeón lateral izquierdo del Liverpool de Inglaterra se mantiene inamovible como el gran capitán, el termómetro y el líder indiscutido de la selección. Robertson aporta una jerarquía internacional invaluable por el carril izquierdo, manejando con criterio los momentos de proyección y sosteniendo el rigor defensivo en su zona.

Cuando el circuito de salida encuentra la claridad y el empuje de su principal referente, el ataque escocés adquiere una verticalidad sumamente peligrosa. Su tremenda capacidad para lanzar centros precisos a la carrera y su velocidad para replegarse transforman esa banda en el pasillo principal del equipo.

El andamiaje diseñado por Steve Clarke potencia notablemente las virtudes de su capitán al resguardarlo con tres marcadores centrales, otorgándole total libertad para pisar el territorio rival. Su enorme experiencia en la absoluta elite mundial y su fuerte ascendencia sobre el plantel le brindan a sus compañeros la templanza necesaria para afrontar la competencia.

Resultados en los Mundiales

1954: 15° Lugar (Fase de grupos)

1958: 14° Lugar (Fase de grupos)

1974: 9° Lugar (Fase de grupos)

1978: 11° Lugar (Fase de grupos)

1982: 15° Lugar (Fase de grupos)

1986: 19° Lugar (Fase de grupos)

1990: 13° Lugar (Fase de grupos)

1998: 27° Lugar (Fase de grupos)

Fixture en este Mundial