Así juega Egipto, los "faraones" llegan al Mundial 2026 con la ilusión de demostrar su grandeza

La Selección de Egipto, conocida en el planeta fútbol como los "Faraones", posee el orgullo histórico de haber sido la primera nación del continente africano en participar de una Copa del Mundo. A pesar de ser la fuerza más ganadora y dominante en la historia de la Copa Africana de Naciones, su camino en las citas ecuménicas ha sido considerablemente más esquivo e irregular.

A lo largo de sus apariciones, el conjunto egipcio ha sabido demostrar una identidad competitiva basada en el orden táctico estricto, el rigor físico y la calidad individual de sus grandes estrellas internacionales. Su historia mundialista combina la mística de sus pioneros con la incesante búsqueda moderna de consolidar su jerarquía ante las potencias del resto del mundo.

La historia de Egipto en Mundiales

Italia 1934 Su debut absoluto los convirtió en los pioneros de África, despidiéndose en primera ronda tras caer 4-2 en un vibrante partido ante la selección de Hungría.

Italia 1990 Regresaron a la máxima cita tras 56 años de ausencia, logrando dos meritorios empates ante Países Bajos e Irlanda, quedando fuera por una ajustada derrota frente a Inglaterra.

Rusia 2018 Su última aparición en el certamen se saldó con tres derrotas consecutivas ante Uruguay, el anfitrión y Arabia Saudita, en una campaña condicionada por los problemas físicos de sus figuras.

Así juega el equipo egipcio

El legendario exfutbolista e histórico goleador ha asumido la dirección técnica de los Faraones imponiendo un estilo de juego sumamente pasional, combativo y ordenado. Su dibujo táctico predilecto se asienta sobre un equilibrado 4-3-3, priorizando la solidez en el círculo central y la concentración extrema en todas las líneas.

Bajo la conducción de Hassan, Egipto no arriesga la pelota de manera innecesaria en la salida, apostando a un bloque medio-bajo compacto para luego lastimar mediante transiciones sumamente verticales. La agresividad en la marca y el compromiso solidario de los extremos para colaborar en el retroceso son premisas innegociables en su libreto.

La estructura colectiva diseñada por el entrenador amalgama la experiencia de los futbolistas que militan en el exterior con la fortaleza de la base local del Al-Ahly y Zamalek. Esta cohesión interna le otorga al seleccionado un entendimiento posicional inmediato, transformándolo en un rival corto, rocoso y muy incómodo de enfrentar.

Con Mohamed Salah como figura, así juega Egipto

El extraordinario, consagrado y multicampeón delantero del Liverpool de Inglaterra se mantiene como el gran capitán, el faro futbolístico y el alma absoluta de la Selección de Egipto. Salah es el encargado exclusivo de aportar la cuota de jerarquía internacional en el último tercio de la cancha, destrabando partidos gracias a su velocidad supersónica y su letal definición de zurda.

Cuando el circuito de gestación encuentra la velocidad de su máxima estrella por el sector derecho, el ataque egipcio adquiere una verticalidad sumamente peligrosa. Su capacidad para encarar hacia el centro y arrastrar constantemente la marca de los defensores rivales abre pasillos fundamentales para las proyecciones de los mediocampistas internos.

El andamiaje diseñado por Hossam Hassan potencia notablemente las virtudes de Salah al otorgarle total libertad para flotar por todo el frente ofensivo como un delantero libre. Su enorme experiencia en la elite mundial y su fuerte ascendencia sobre el plantel le brindan a sus compañeros la confianza necesaria para sostener el peso de los partidos más complejos.

Resultados en los Mundiales

1934: 13° Lugar (Fase de grupos)

1990: 20° Lugar (Fase de grupos)

2018: 31° Lugar (Fase de grupos)

Fixture en este Mundial