Frío y nubosidad en CABA y el Conurbano: el pronóstico para este miércoles 27 de mayo

Comienza una nueva semana laboral y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico del tiempo de este 26 de mayo en Buenos Aires y alrededores. Este miércoles regresará la neblina por la mañana y el cielo continuará mayormente nublado el resto del día. La temperatura se mantendrá fresca al ubicarse entre los 9°C de mínima y los 15°C de máxima.

Desde el SMN advierten que la niebla puede presentar reducción de visibilidad que, en consecuencia, puede ocasionar "inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social", especialmente en el tránsito de vehículos. Desde el organismo recomendaron evitar circular a menos que sea necesario, mantener distancia entre vehículos, no intentar sobrepasar a otros, encender las luces bajas y las antiniebla y reducir la velocidad.

El miércoles volverá la niebla por la madrugada y se mantendrá hasta la mañana, según el SMN

Pronóstico del tiempo extendido para el AMBA, de acuerdo al SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para la última semana de mayo 2026 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo a los especialistas, se mantendrá la nubosidad y las bajas temperaturas:

Jueves 28: la temperatura comenzará en los 13°C de mínima y se elevará hasta alcanzar 17°C de máxima, mientras que el cielo estará mayormente nublado.

la temperatura comenzará en los 13°C de mínima y se elevará hasta alcanzar mientras que el cielo estará mayormente nublado. Viernes 29: c ontinuará la nubosidad y la temperatura se mantendrá baja, pero agradable, entre una mínima de 13°C y una máxima de 17°C.

ontinuará la nubosidad y la temperatura se mantendrá baja, pero agradable, entre y una máxima de 17°C. Sábado 30: el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura se encontrará entre una mínima de 13°C y una máxima de 17°C.

Los próximos días la temperatura se mantendrá entre los 13°C de mínima y los 17°C de máxima, según el SMN

Cuándo empieza el invierno en Argentina 2026: la fecha exacta

Algunos consideran que el invierno comienza el 1° de junio, cuando empiezan formalmente los tres meses más fríos del año y arranca el período que los climatólogos usan para facilitar comparaciones entre distintos años y, si bien las temperaturas continúan bajas, el invierno oficial no comienza hasta mediados de junio.

Sin embargo, desde el punto de vista astronómico y oficial, la fecha exacta del comienzo del invierno está marcada por el solsiticio de invierno, es decir, el momento en el que el eje terrestre aleja al hemisferio sur lo máximo posible del Sol. En ese sentido, en Argentina el invierno comienza oficialmente el domingo 21 de junio a las 05:24 de la mañana, según el Instituto de Astrofísica de La Plata.

A partir de ese momento comienzan los días más cortos y las temperaturas mucho más bajas, la estación se extiende hasta el equinoccio de primavera, que este año está previsto para el 22 de septiembre.

Incluso, el solsticio del 21 de junio trae la noche más larga del año. En Buenos Aires, ese día el Sol apenas permanecerá visible unas nueve horas, dejando cerca de quince horas de oscuridad. Desde ese punto en adelante, los días comienzan a ganar luz de a minutos, de manera casi imperceptible, hasta que el otoño del hemisferio norte y la primavera del sur vuelven a equilibrar la balanza.