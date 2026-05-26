Canadá exige a Israel que investigue el "espantoso" trato infligido a los miembros de la flotilla

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro de Canadá, Mark Carney, pronuncia un discurso en la oficina de la Asociación Unida de Oficiales y Aprendices de la Industria de Fontanería y Tuberías de Estados Unidos y Canadá (UA) en Calgary, Alberta, Canadá

El primer ​ministro de Canadá, Mark Carney, dijo el lunes al presidente israelí, Isaac Herzog, que el trato dado a los activistas detenidos por Israel ‌había sido "espantoso" y describió la situación ‌en Gaza como "catastrófica", dijo la oficina de Carney en un comunicado.

"El primer ministro reiteró que el espantoso trato a civiles, incluidos ciudadanos canadienses, a bordo de la flotilla con destino a Gaza fue inaceptable, y pidió una investigación independiente", señaló el comunicado.

Carney también reafirmó la oposición de Canadá a la expansión ilegal de los asentamientos israelíes, a la violencia de los colonos en Cisjordania y ​a la violencia contra ⁠civiles palestinos, según el documento.

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Aunque Carney denunció la semana pasada la gestión ‌israelí del caso de los miembros de la flotilla, el amplio ⁠alcance de su condena del lunes subraya ⁠hasta qué punto se han tensado los vínculos entre Israel y algunos de sus aliados más cercanos.

Durante la llamada, el presidente israelí, Isaac Herzog, "expresó su condena a ⁠la flotilla pro-Hamás, cuyo objetivo directo era socavar la Resolución 2803 del ​Consejo de Seguridad de la ONU y su siguiente ‌fase, incluida la desmilitarización de Hamás y ‌el establecimiento de un nuevo gobierno en Gaza", dijo la oficina de ⁠Herzog en un comunicado.

Israel ha dicho reiteradamente que los activistas de la flotilla estaban vinculados a Hamás, pero no ha presentado pruebas.

"Los dos líderes coincidieron en que Irán es una amenaza regional y global y que nunca se le ​debe permitir ‌obtener un arma nuclear", añadió la oficina de Herzog.

Activistas liberados tras haber sido detenidos en una flotilla que intentaba llevar ayuda a Gaza fueron sometidos a abusos, dijeron los organizadores, y varios fueron hospitalizados con lesiones y al menos 15 denunciaron agresiones sexuales, incluida la violación. El ⁠servicio penitenciario israelí negó las acusaciones.

El embajador de Israel en Canadá dijo la semana pasada al periódico Globe and Mail que las relaciones bilaterales entre ambos Gobiernos estaban en su peor momento histórico.

Por separado, la ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Anita Anand, dijo que había hablado el lunes con su homólogo israelí, Gideon Saar, y le comunicó que Ottawa entregaría a Israel pruebas del maltrato a canadienses en la flotilla.

"Planteé ‌que negar a ciudadanos canadienses el acceso a servicios consulares mientras estaban detenidos viola la Convención de Viena y no debe volver a ocurrir jamás", dijo en una publicación en la red social X.

Por su parte, Saar dijo que había comunicado a Anand que los activistas se habían inspirado en Hamás.

"También destaqué la horrenda ola ‌antisemita en Canadá: un promedio de 19 incidentes al día. El Gobierno canadiense debe tomar medidas contra la incitación y los ataques antisemitas", dijo en X.

Los organizadores de la ‌flotilla afirman que ⁠buscaban romper el bloqueo israelí de Gaza mediante la entrega de ayuda humanitaria, que según organizaciones humanitarias sigue siendo escasa pese ​al alto el fuego entre Israel y Hamás mediado por Estados Unidos y vigente desde octubre de 2025, que incluye garantías de mayor asistencia.

Con información de Reuters