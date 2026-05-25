La Rioja avanza con una nueva obra clave para mejorar el servicio de agua potable en el interior provincial

El Gobierno de La Rioja ejecuta la obra del nuevo acueducto de Talamuyuna, una intervención destinada a reforzar el sistema de agua potable y mejorar el abastecimiento para familias que actualmente padecen problemas de presión, especialmente en momentos de alta demanda.

Los trabajos se desarrollan sobre la ex Ruta 38 y forman parte del plan de infraestructura hídrica impulsado por la gestión del gobernador Ricardo Quintela para ampliar y fortalecer servicios esenciales en distintos puntos de la provincia.

La obra es ejecutada a través del Ministerio de Agua y Energía junto a Rioja Vial, organismo que aporta maquinaria para las tareas de excavación y movimiento de suelo, mientras que las cuadrillas de la Secretaría de Agua avanzan con la instalación de la nueva infraestructura.

Más caudal para mejorar la presión

El proyecto contempla la colocación de 8.000 metros de cañería distribuidos en dos tramos de cuatro kilómetros cada uno: uno con conductos de 90 milímetros y otro de 110 milímetros. El objetivo central es conectar dos perforaciones que permitirán inyectar mayor caudal a la red existente y mejorar el abastecimiento en la zona conocida como “Talamuyuna de arriba”.

El secretario de Agua de la provincia, Edgardo Karam, explicó que el problema no radica en la falta de agua, sino en las dificultades que presenta la distribución por las características del sector y el crecimiento del consumo domiciliario. “Lo que se busca es garantizar una presión adecuada conectando nuevas perforaciones para dar una solución concreta a esta situación”, indicó el funcionario.

Karam destacó además que la ejecución del acueducto se desarrolla en un escenario económico complejo, aunque remarcó que el Gobierno provincial mantiene la decisión de continuar avanzando con obras vinculadas a servicios esenciales.

"Se trabaja con los recursos disponibles para dar respuestas concretas a la gente, especialmente en un servicio tan importante como el agua", sostuvo. Actualmente, la obra registra un avance cercano a los 5.000 metros de cañería instalados luego de dos meses de tareas continuas.

Según se informó, los trabajos continuarán durante aproximadamente 60 días más, lo que dependerá de la disponibilidad de materiales y del ritmo operativo previsto para completar la infraestructura principal.

Mejoras para la red domiciliaria

Una vez finalizada la instalación del nuevo acueducto, las tareas avanzarán sobre las conexiones internas de la red de distribución de Talamuyuna, con el objetivo de que el aumento de caudal se traduzca en una mejora efectiva del servicio dentro de los hogares.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la obra forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la infraestructura hídrica en distintas regiones riojanas y garantizar acceso estable al agua potable para las comunidades del interior.