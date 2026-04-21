La Rioja mejora el abastecimiento de agua en el interior provincial con obras clave: todos los detalles

El Gobierno de La Rioja avanza en el fortalecimiento del sistema de agua potable en el interior provincial, con obras destinadas a mejorar el abastecimiento en la localidad de Punta de los Llanos.

En el marco del plan estratégico impulsado por el gobernador Ricardo Quintela para hacer frente a la emergencia hídrica, autoridades provinciales supervisaron trabajos en la planta potabilizadora local, donde se ejecutan tareas clave para optimizar la distribución del recurso.

La recorrida fue encabezada por el ministro de Agua y Energía, Adolfo Scaglioni, junto al secretario de Agua, Edgardo Karam. Allí verificaron el avance de las obras que incluyen la reparación y mantenimiento de cuatro reservorios de 50 mil litros cada uno, que presentaban pérdidas y afectaban la eficiencia del sistema.

Estas intervenciones permiten mejorar la capacidad de almacenamiento y reducir las filtraciones, lo que se traduce en una distribución más eficiente del agua para los vecinos. A su vez, se realizó el recambio del sistema de impulsión de la planta, una mejora fundamental para garantizar la presión adecuada en la red y asegurar el suministro en toda la localidad.

Durante la visita, Scaglioni destacó la importancia de estos trabajos en el contexto actual. Señaló que las obras responden a la directiva del Ejecutivo provincial de recorrer cada localidad y verificar el funcionamiento de los sistemas hídricos, con el objetivo de dar soluciones concretas a las comunidades.

El funcionario también remarcó que las tareas se llevan adelante con fondos provinciales y con personal técnico propio, lo que permite un conocimiento profundo de la infraestructura y una respuesta más rápida ante las necesidades del servicio.

La Rioja impulsa obras hídricas en zonas rurales

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, puso en marcha un plan estratégico hídrico con el objetivo de garantizar el suministro de agua en parajes y localidades rurales. En ese marco, el Gobierno provincial avanza con perforaciones y sistemas de bombeo, mediante operativos de mantenimiento preventivo y correctivo en puntos clave, con el fin de fortalecer la infraestructura hídrica y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

De esta manera, y bajo la premisa de una política hídrica con sentido social y federal, los equipos técnicos del Ministerio de Agua y Energía desplegaron intervenciones en diversos departamentos para asegurar la continuidad del servicio.

El operativo territorial se desplegó por diversos puntos estratégicos donde la provisión de agua depende de sistemas de bombeo en óptimas condiciones. Uno de los puntos alcanzados es el departamento Rosario Vera Peñaloza, en la localidad de Mascasín, el área de electromecánica llevó a cabo el recambio de una bomba sumergible y la renovación total de la cañería de impulsión, una obra fundamental para estabilizar la presión y el caudal en una zona clave del sur provincial.