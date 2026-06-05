Toti Pasman le faltó el respeto a una gloria de la Selección de Uruguay al aire: "Cuando lleguen hablamos"

Un momento muy particular se vivió en De fútbol se habla así (DSports), en su versión argentina, con un ida y vuelta que tuvo como protagonistas a Toti Pasman y al exlateral de la selección uruguaya Jorge Fucile. El cruce, cargado de chicanas, reflotó una de las grietas más eternas del fútbol rioplatense: la de las estrellas mundiales.

Todo se dio después de una extensa nota en la que ambos analizaron el venidero Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El exjugador de Liverpool, Porto, Santos y Nacional, entre otros, venía además de protagonizar polémicas declaraciones sobre el título que Argentina conquistó en Qatar 2022, por lo que el clima ya estaba caldeado de antemano.

La chicana de las "cuatro estrellas"

Sobre el final, Fucile se descolgó con una frase que encendió el intercambio: "Eh, escuchame, pará: cuatro estrellas, cuando lleguen a las cuatro estrellas, hablamos", le tiró el exmundialista, en referencia a las cuatro estrellas que Uruguay luce en su camiseta frente a las tres de la Selección argentina.

El dardo iba dirigido a un periodista que sabe pararse en la polémica: aquel al que Diego Maradona, alguna vez, le dedicó su célebre "La tenés adentro". Y Pasman no se quedó callado.

"Dos son truchas"

"Jorguito, te digo esto para que se haga viral, ahora que nos hicimos amigos", respondió el conductor con su estilo inconfundible, antes de ir al hueso del debate histórico: "Sabés que tenés que borrar dos, que dos son truchas". La referencia apuntaba a los títulos olímpicos que la Celeste suma a su palmarés mundial, una cuenta que en la Argentina suele ponerse en discusión.

Lejos de ofenderse, Fucile redobló la apuesta entre risas. "Vamos, Uruguay", repitió mientras besaba el escudo, y reafirmó su postura: "Cuando lleguen a las cuatro estrellas, hablamos. Los amo, los amo, chau, chau…".

El periodista cerró con la misma humorada: "Las dos truchas borralas, Jorgito; borralas las dos truchas", remató Pasman en un clima de risas, chicanas amistosas e intercambio bien rioplatense.

El momento, lejos de un conflicto real, quedó como una muestra más de la picardía que despierta la rivalidad entre las dos selecciones, justo cuando el Mundial vuelve a ponerlas en la vidriera. Una grieta futbolera que, a esta altura, ya es marca registrada del Río de la Plata.