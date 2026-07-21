ACNUR dice que hay 144 muertos o desaparecidos junto a las costas de Mauritania

FOTO DE ARCHIVO. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih, habla durante una entrevista con Reuters en Bruselas, Bélgica

La ​agencia de la ONU para los refugiados informó el martes de que se ha registrado la muerte ‌o la desaparición de ‌144 personas frente a las costas de Mauritania mientras intentaban llegar a Europa.

Esta cifra se conoce tras tres operaciones de rescate llevadas a cabo en Mauritania entre el 14 y el 18 de julio, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ​que ha pedido ⁠un mayor acceso a la educación y a oportunidades ‌laborales para crear alternativas a las peligrosas ⁠travesías marítimas.

Un total de 143 personas ⁠fallecieron a bordo de una única embarcación que partió de Bufaloto, en Gambia, y fue rescatada el 18 de julio ⁠tras pasar 25 días a la deriva en ​el mar.

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La embarcación transportaba cadáveres y 38 ‌supervivientes, según ACNUR, que estuvo ‌presente en el desembarque en Nuadibú (Mauritania) para prestar apoyo.

"Entre ⁠los supervivientes de esa embarcación había dos niños que han perdido a todos sus familiares durante el viaje y que se están recuperando en el hospital", declaró ​el portavoz ‌Matt Saltmarsh en una rueda de prensa de la ONU en Ginebra.

No pudo facilitar de inmediato detalles sobre si se ahogaron o fallecieron por hambre, sed o alguna otra causa.

Las víctimas procedían ⁠de países del África subsahariana, señaló, sin dar más detalles.

Otra persona fue hallada muerta a su llegada en otra embarcación que desembarcó en Mauritania el 14 de julio, según ACNUR.

En total, se llevaron a cabo tres operaciones de rescate entre el 14 y el 18 de julio en Mauritania, de las ‌que sobrevivieron 387 personas, añadió la agencia de la ONU.

En lo que va de 2026, se han registrado 17 desembarcos en Nuadibú y Nuakchot, en Mauritania, con un total de 2.147 personas rescatadas.

Las llegadas de migrantes y refugiados a ‌Europa por mar a través de las principales rutas se han reducido en más de un tercio este año, con algo ‌más de 40.000 ⁠llegadas frente a las 65.407 registradas en el primer semestre de 2025, según datos de ​la ONU.

Sin embargo, el número de fallecidos y desaparecidos se mantiene en "niveles alarmantes", según ACNUR.

Con información de Reuters