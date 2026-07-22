Beneficios ANSES: quiénes no pueden acceder a los descuentos de hasta el 15%

No todas las personas que cobran ingresos estatales pueden acceder al beneficio de ANSES.

No todas las personas que cobran ingresos del Estado pueden acceder a los beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Aunque el programa permite obtener reintegros en compras realizadas con tarjeta de débito en comercios adheridos, existen requisitos específicos que deben cumplirse para recibir la devolución del dinero.

El beneficio funciona de manera automática y no requiere inscripción previa, pero está destinado únicamente a determinados grupos que perciben prestaciones de la seguridad social a través de ANSES. Por eso, antes de realizar una compra, conviene conocer quiénes quedan afuera del programa y en qué casos no se aplica el reintegro.

Quiénes no pueden acceder a los Beneficios ANSES

Los descuentos de Beneficios ANSES no están disponibles para toda la población. El programa está dirigido exclusivamente a quienes cobran determinadas prestaciones del organismo, por lo que cualquier persona que no integre ese universo no podrá acceder a los reintegros.

Esto significa que quienes no perciben una prestación de la seguridad social administrada por ANSES quedan excluidos del beneficio. Tampoco alcanza con tener una tarjeta de débito, ya que el medio de pago debe estar vinculado a la cuenta bancaria donde se acreditan los haberes correspondientes.

En otras palabras, si no sos jubilado, pensionado o titular de alguna de las prestaciones incluidas dentro del programa, no vas a poder obtener los descuentos que ofrecen los comercios adheridos.

Los casos en los que tampoco se acredita el reintegro

Incluso quienes forman parte del universo alcanzado por Beneficios ANSES pueden quedarse sin el reintegro si no cumplen con las condiciones establecidas por el programa.

Uno de los errores más frecuentes es realizar la compra con un medio de pago diferente al exigido. Para que la devolución se aplique, el pago debe hacerse con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la prestación de ANSES.

También puede ocurrir que el comercio elegido no forme parte de la red de locales adheridos o que la promoción ya no se encuentre vigente. En esos casos, el reintegro no se genera, aunque el comprador sea beneficiario del programa.

El reintegro solo se acredita si cumplís todos los requisitos establecidos por el programa.

Qué prestaciones sí están incluidas

Los Beneficios ANSES alcanzan a un grupo determinado de titulares de prestaciones sociales. Entre ellos se encuentran los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, las Asignaciones Familiares (SUAF), Progresar y la Prestación por Desempleo.

Si no cobrás alguna de estas prestaciones, el sistema no aplicará el beneficio, aun cuando realices compras en un comercio adherido y utilices una tarjeta de débito.

Qué hacer si pensás que te correspondía el descuento

Cuando el reintegro no aparece dentro del plazo previsto, lo primero es verificar que la compra haya sido realizada en un comercio adherido y que el pago se haya efectuado con la tarjeta de débito correspondiente a la cuenta donde se cobra la prestación.

También es importante comprobar que la promoción estuviera vigente al momento de la compra. Si todas esas condiciones se cumplieron y el dinero igualmente no fue acreditado, el siguiente paso es consultar con el banco emisor de la tarjeta para conocer el estado de la operación.

En caso de que el inconveniente continúe, el beneficiario podrá iniciar un reclamo a través de los canales de atención de ANSES para que el organismo revise la situación y determine si corresponde efectuar el reintegro.