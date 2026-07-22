Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 22 de julio

¿De dónde salió la tabla de los sueños?

Si alguna vez te despertaste con la cabeza llena de imágenes raras y quisiste jugarle al 32 porque es la plata, o al 14 porque es el borracho, tenés que saber que esa no es ninguna ocurrencia criolla. Los famosos significados de los números se los debemos a los inmigrantes italianos que llegaron en los barcos. Ellos trajeron la “Smorfia” napolitana, una tradición vieja como el puchero que asocia cada número con un sueño o personaje. Así que cuando tengas un pálpito, acordate: la suerte de la Quiniela tiene un toque bien italiano. ¡A cruzar los dedos!