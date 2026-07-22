Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 22 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 2 minutos
¡Atención, apostadores! Llega la Vespertina de las 18: ¿cuál es tu número de la suerte?
⏰ Sorteo Vespertina
¿Andás con ganas de un pálpito para la tarde? Este miércoles 22 de julio, a las 18:00 hs, se juega la Vespertina. Es el momento perfecto para probar suerte con los números que más te gusten. ¡No te duermas! Recordá que la suerte está en el aire de la tarde.
Hace 17 minutos
Si querés más chances en la Quiniela, jugá 'a los premios' (y no solo a la cabeza)
Jugar 'a los premios'
¿Andás buscando un pálpito sin tener que clavar el número justo a la cabeza? Te contamos que no hace falta acertar el exacto a la cabeza. Podés apostar a que tus cifras van a salir entre los primeros 5, 10 o 20 lugares de la pizarra. Eso sí: paga menos, pero tenés más chances. ¡A cruzar los dedos para el sorteo de este miércoles!
Hace 1 hora
¿Soñaste con tres números? ¡Pagás 600 veces lo apostado!
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
Si andás con un pálpito y querés apostar a las tres cifras a la cabeza, prestá atención: pagás 600 veces lo que jugaste. O sea, si ponés $100, te llevás $60.000 limpiecitos. ¡Una locura! Así que ya sabés, si tenés un sueño raro o un número que no te sale de la cabeza, jugale sin miedo. ¡La suerte está de tu lado este miércoles!
Hace 1 hora
¡Atención, apostadores! ¿Soñaste con un muerto o una mina? No sabés que los números son pura herencia italiana
¿De dónde salió la tabla de los sueños?
Si alguna vez te despertaste con la cabeza llena de imágenes raras y quisiste jugarle al 32 porque es la plata, o al 14 porque es el borracho, tenés que saber que esa no es ninguna ocurrencia criolla. Los famosos significados de los números se los debemos a los inmigrantes italianos que llegaron en los barcos. Ellos trajeron la “Smorfia” napolitana, una tradición vieja como el puchero que asocia cada número con un sueño o personaje. Así que cuando tengas un pálpito, acordate: la suerte de la Quiniela tiene un toque bien italiano. ¡A cruzar los dedos!
Hace 1 hora
¿Soñaste con tres números? ¡Mirá cuánto podés ganar si le jugás a la cabeza!
💰 ¿Cuánto pagan las 3 Cifras?
Si tenés un pálpito con tres números, escuchá esto: acertar las 3 cifras a la cabeza paga 600 veces lo apostado. ¡Una locura! Por ejemplo, si le ponés $100, te podés llevar $60.000. ¿No es tentador? Dale, que la suerte está al caer.
Hace 1 hora
A las 10:15 ya tenés excusa para jugar: la historia de 'La Previa'
¿Por qué se creó "La Previa"?
Si sos de los que se despiertan con la quiniela en la cabeza, La Previa es tu sorteo. Se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores, funcionando como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía. ¡Un pálpito matutino que no falla!