De cuánto es la jubilación mínima de ANSES en agosto 2026

El monto que cobran los jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aumentará las jubilaciones y pensiones un 1,9% en agosto de 2026, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de junio fue del 1,9%.

La actualización se aplicará en el marco del esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que ajusta los haberes previsionales de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Con este incremento, también se actualizarán la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y las asignaciones familiares.

ANSES: de cuánto será la jubilación mínima en agosto

Con el aumento del 1,9%, la jubilación mínima pasará a ser de $419.734,71. En caso de mantenerse el bono extraordinario de $70.000, quienes cobran el haber mínimo percibirán un ingreso total de $489.734,71 durante agosto.

Por su parte, la jubilación máxima también se actualizará por movilidad, aunque sin acceder al refuerzo extraordinario destinado a los haberes más bajos.

Cuánto cobran los jubilados confirmado

Cómo quedan las prestaciones de ANSES

Con la actualización de agosto, los principales haberes quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.734,71.

$419.734,71. Jubilación mínima con bono: $489.734,71.

$489.734,71. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.787,76.

$335.787,76. PUAM con bono: $405.787,76.

$405.787,76. Pensiones No Contributivas (PNC): $293.815,85.

$293.815,85. Pensiones No Contributivas con bono: $363.815,85.

$363.815,85. Pensión para Madres de Siete Hijos: $419.734,71.

$419.734,71. Pensión para Madres de Siete Hijos con bono: $489.734,71.

ANSES: cuánto se paga jubilaciones

Por qué aumentan las jubilaciones

El incremento responde al mecanismo de movilidad vigente, que establece actualizaciones mensuales en función de la inflación informada por el INDEC. Como el IPC de junio fue del 1,9%, ese mismo porcentaje será el que ANSES aplicará sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares en agosto.

Qué pasó con la inflación de junio

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor registró una suba de 1,9% durante junio. Con este resultado, la inflación acumuló 16,8% en el primer semestre de 2026, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%.

Entre los rubros que más aumentaron durante el mes se destacaron Recreación y cultura (4,2%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%), mientras que Prendas de vestir y calzado (0,4%) y Comunicaciones (0,9%) registraron las menores subas. El dato de inflación de junio será la referencia que utilizará ANSES para actualizar todas las prestaciones previsionales y sociales correspondientes a agosto de 2026.