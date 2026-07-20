AUH de ANSES: de cuánto será el aumento confirmado para agosto

El aumento se aplicará automáticamente sobre los haberes de agosto de la AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el aumento que recibirán los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) desde agosto de 2026. Luego de conocerse que la inflación de junio fue del 1,9%, ese mismo porcentaje se aplicará sobre las prestaciones sociales mediante la actualización por movilidad. El incremento impactará de manera automática en los haberes y también alcanzará a otras asignaciones.

De cuánto será el aumento de la AUH en agosto

Con la actualización del 1,9%, el monto bruto de la AUH pasará de $148.049, correspondiente a julio, a $150.861,90 por cada hijo durante agosto.

Como ocurre todos los meses, la ANSES depositará directamente el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante quedará retenido hasta que el titular presente la Libreta AUH. De esta manera, el pago mensual será de $120.689,52, mientras que los $30.172,38 restantes se cobrarán una vez cumplido ese trámite.

El incremento se acreditará automáticamente en la misma cuenta bancaria donde cada beneficiario percibe la asignación, por lo que no será necesario realizar ninguna gestión adicional para acceder al aumento.

Cómo se cobra el 20% retenido de la AUH

La ANSES mantiene el mecanismo de retención del 20% de la Asignación Universal por Hijo. Ese dinero no se pierde, sino que se acumula durante el año y puede recuperarse cuando el titular presenta la Libreta AUH completa.

Este documento acredita el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los chicos. Una vez presentada la documentación por los canales habilitados o en una oficina del organismo, la ANSES liquida el monto retenido en un único pago.

Qué otros beneficios se cobran junto con la AUH

Además del aumento de la asignación, las familias que reúnen los requisitos continúan recibiendo la Tarjeta Alimentar, que se deposita automáticamente junto con la prestación principal.

Los montos varían según la cantidad de hijos. Las familias con un hijo perciben $72.250, quienes tienen dos reciben $113.299 y los hogares con tres o más hijos cobran $149.425 por mes.

La Tarjeta Alimentar continuará acreditándose junto con la prestación mensual correspondiente.

A este esquema también se suma el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a familias con niños de hasta 3 años y a quienes cobran la Asignación por Embarazo. Todos estos beneficios se acreditan en la misma cuenta bancaria, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar de forma automática

La Tarjeta Alimentar se asigna de manera automática a quienes cobran la AUH con hijos de hasta 14 años. También alcanza a las familias con hijos con discapacidad que perciben esta asignación, en este caso sin límite de edad.

La ANSES cruza la información de sus bases de datos con los registros oficiales para verificar quiénes cumplen con los requisitos y deposita el beneficio sin que los titulares deban inscribirse o completar formularios.

En cambio, quienes cobran asignaciones familiares a través del sistema SUAF o son monotributistas del régimen general no acceden a esta asistencia, ya que el beneficio está orientado a los hogares con mayor vulnerabilidad económica.