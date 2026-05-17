El repudiable planteo de Toti Pasman sobre la Universidad pública: "Un arancel"

La repudiable reflexión de Toti Pasman sobre la Universidad pública.

Toti Pasman generó gran revuelo en las redes sociales esta última semana, luego de la reflexión que hizo en Radio La Red sobre la marcha universitaria, cuestionando uno de los valores más fundamentales que tiene la educación superior en nuestro país: su gratuidad.

En ese sentido, señaló que ve con buenos ojos la aplicación de un arancel mínimo a pagar por parte de los estudiantes, para mejorar las condiciones edilicias de los centros de estudios y que su cuidado no pase por el financiamiento estatal. Desde luego, esto le valió muchísimas críticas al periodista deportivo.

¿Qué dijo Toti Pasman sobre la Universidad pública?

En primera medida, expuso: "Veo mucha gente que sale a defender la educación pública y creo que no pisó ni un día la facultad. Me encanta escuchar a Darín, yo lo tengo arriba, pero Ricardo no sé si estudió en la universidad pública, creo que no. Maradona la defendía, todo bárbaro, pero Diego no pisó nunca la facultad".

La marcha universitaria resultó multitudinaria.

"Yo voy a contar mi experiencia dentro de la facultad", adelantó, mencionando que le encanta "la universidad pública" y que "por algo estudié en la UBA" pero que, sin embargo, cree "que la facultad no puede ser gratuita". "Cuando yo iba a la facultad en los 90', estaba en discusión el arancel. Lo que se proponía era pagar cinco pesos, hoy son siete lucas. El que no pueda pagar siete lucas no puede ir a la facultad, porque para ir a la facultad tenés que tomarte un bondi, o un tren, o dos bondis, o dos subtes, tenés que pagar los apuntes que son carísimos, tenés que comprar los libros o mangearle a un exalumno. Tenés gastos. Si vos podés dedicarle tiempo a tu estudio y a la inversión que significa querer ser abogado, arquitecto, médico o ingeniero, podés pagar un arancel mínimo".

En ese sentido, contó: "No comparto todos los axiomas de la marcha. Yo tenía compañeros que cuando venían con la propuesta decían 'no voy a pagar, me la tiene que pagar el estado'. Y todos los días consumían tostado mixto y café con leche. Los tipos que todos los días pueden gastarse diez lucas en el café, pero no están dispuestos a pagar siete lucas de arancel porque se lo tiene que dar el estado... No estoy de acuerdo con eso. Yo ese arancel estaba dispuesto a pagarlo".

"Los bancos están todos rotos, las sillas están todas rotas. Yo no quería una facultad así, y eso que el edificio es espectacular, pero si no tenés presupuesto se viene a menos. Yo creo en la escuela pública, creo que es un mecanismo de igualdad impresionante, por supuesto que entiendo que no todas las familias o estudiantes pueden pagar una cuota privada, pero también estoy convencido de que si vos vas a la facultad, podés pagar el arancel que me pedían a mí", añadió.

Finalmente, criticó "esta idiología de 'todo gratis'", alegando que "en la vida no es todo gratis", con una última opinión contundente: "La Universidad pública, sí; ¿gratis? No chicos, no alcanza la plata".