Tiene 21 años, es de córdoba y logró capturar a uno de los animales más difíciles de ver (Foto: Instagram/serafinrobert.fotonaturaleza)

Serafín Robert, un fotógrafo cordobés de solo 21 años, logró capturar con su cámara una familia de los animales más difíciles de ver durante el día: el lechuzón orejudo. Se trata de una especie nocturna que habita los montes nativos del país.

Cómo fue el increíble hallazgo del lechuzón orejudo en Córdoba

"La razón por la que estoy apuntando mi cámara tan alto es porque acabo de encontrar una especie que no había tenido la posibilidad de ver nunca en libertad", explicó al comienzo de su video el joven fotógrafo.

Robert logró capturar con su cámara a un pichón y dos adultos sobre casi la cima de un árbol. Lo más llamativo es que logró verlos con plena luz del sol. "Este búho durante el día se queda quieto, inmóvil, arriba y es superdifícil de encontrar", explicó el fotógrafo.

El pichón se encontraba junto a otros dos adultos (Foto: Instagram/serafinrobert.fotonaturaleza)

Sobre el logro, expresó: "Es una especie que nunca había visto en mi vida. ¡Hacía años que quería verlo y por fin se me dio, y nada más ni nada menos que en familia!". Según describió, estas aves "transmiten calma y tienen una presencia mágica".

Si bien confirmó que el descubrimiento fue en un bosque de la provincia de Córdoba con árboles exóticos, Robert decidió no revelar exactamente la ubicación para preservar a los ejemplares.

Cómo es el lechuzón orejudo: los detalles de esta especie increíble

Con el nombre científico de Asio Clamator, el lechuzón orejudo es un búho de tamaño mediano, que suele medir entre 20 y 28 cms. Se caracteriza por su pico gris, el iris pardo y tener un plumaje que varía entre colores ocres y pardos.

Toda su cara la bordea una línea oscura, tiene plumas castañas en la garganta; pecho blanquecino y ocráceo con grandes listones pardo oscuro. Mientras que sus alas y cola ocre tienen bandas pardas oscuras, según señala la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral.

El lechuzón orejudo se destaca por sus dos plumas ornamentales que parecen orejas de conejo (Foto: Instagram/serafinrobert.fotonaturaleza)

Uno de los rasgos más llamativos del lechuzón orejudo son sus plumas, que parecen orejas de conejo y que le dan su nombre. Sin embargo, se trata solo de plumas ornamentales, ya que sus oídos se encuentran debajo de plumas que poseen a los costados de la cabeza.

"Es una especie que está bien adaptada a los bosques de árboles exóticos, pero también se los encuentra en los montes nativos, es super importante preservarlos para poder seguir disfrutando de estas magníficas y místicas aves", remarcó Robert.