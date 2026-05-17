Vuelven las lluvias a Santa Fe y Rosario: a qué hora llueve y el clima este domingo 17 de mayo de 2026

Alerta por lluvias en Santa Fe para el domingo 17 de mayo 2026.

Después de varios días con temperaturas agradables y un otoño atípicamente templado, la provincia de Santa Fe vuelve a quedar bajo la influencia de un sistema de inestabilidad que modificará por completo las condiciones climáticas este domingo 17 de mayo. Tanto en Rosario como en la capital provincial se esperan lluvias, descenso térmico y ráfagas de viento que marcarán el inicio de una semana mucho más fría, según anticipa el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El cambio de tiempo estará acompañado por el ingreso de aire polar desde el sur del país, un fenómeno que podría derivar en heladas durante los próximos días en distintas zonas del territorio santafesino.

Cómo estará el clima este domingo en Santa Fe y Rosario

De acuerdo con el reporte meteorológico difundido por el SMN en las últimas horas, el domingo comenzará con abundante nubosidad y probabilidad de precipitaciones aisladas durante gran parte de la jornada. Las lluvias podrían registrarse desde la madrugada y extenderse de manera intermitente hasta la noche, especialmente en Rosario y el corredor sur provincial.

En la ciudad de Santa Fe, la temperatura mínima rondará los 14 grados, mientras que la máxima no superaría los 20. Rosario tendrá condiciones similares, con cielo mayormente cubierto, humedad elevada y momentos de inestabilidad que podrían complicar actividades al aire libre durante el cierre del fin de semana.

El fenómeno no aparece como un evento extremo, pero sí como un punto de quiebre después de varios días secos. La combinación entre humedad, viento sur y nubosidad provocará una sensación térmica más baja que la registrada durante la semana pasada.

Pronóstico extendido en Santa Fe y Rosario: llegan las primeras heladas

El dato que más preocupa a santafesinos y rosarinos no está solamente en las lluvias, sino en el marcado descenso de temperatura previsto para el arranque de la próxima semana.

Después las lluvias del domingo, el panorama cambiará drásticamente entre lunes y martes. Se espera cielo despejado, fuerte circulación de viento sur y mínimas cercanas a los 5 grados en varias localidades santafesinas. En sectores rurales incluso podrían registrarse valores inferiores.

Para Rosario, el pronóstico anticipa mañanas frías y tardes más secas, mientras que en la capital provincial la atención estará puesta en la posibilidad de neblinas y heladas aisladas durante el amanecer.

El otoño empieza a mostrar finalmente su cara más cruda en Santa Fe. Y después de semanas marcadas por temperaturas suaves, el clima parece decidido a recordar que el invierno está mucho más cerca de lo que parecía.