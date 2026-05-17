Cruz Azul avanza a final del torneo mexicano de fútbol con triunfo visitante

Cruz Azul clasificó el sábado a la final del torneo Clausura del fútbol mexicano tras vencer 2-1 como visitante a Guadalajara en el partido de vuelta por la semifinal.
La "Máquina Celeste" de Cruz Azul alcanzó el partido por el título con un marcador global de 4-3 tras empatar 2-2 en el partido de ida.
En el encuentro de vuelta, que se jugó en el estadio Jalisco de Guadalajara, Cruz Azul se adelantó a los cinco minutos con un disparo de Jeremy Márquez desde fuera del área después de un rechace defensivo.
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Guadalajara reaccionó rápidamente y empató a los ocho minutos con un lejano disparo de Omar Govea.
El partido continuó muy equilibrado sin que ninguno de los dos clubes pudiera imponer su dominio.
Cruz Azul salió en la segunda parte en busca del gol que estuvo cerca de lograr en, por lo menos, tres oportunidades, pero las atinadas intervenciones del portero Óscar Whalley evitaron que las concretaran.
Fue hasta los 66 minutos cuando Cruz Azul registró el gol de la victoria con un disparo del argentino Agustín Palavecino desde fuera del área que fue desviado por el defensa Diego Campillo y dejó sin oportunidad de reaccionar al portero Óscar Whalley.
"Una felicidad enorme, con un poco de suerte, esto es a lo que vine, y esperemos lograr el título la semana que viene. El objetivo está claro, muy contento de estar en la final, disfrutar hoy, y ya mañana preparar el partido de la final", dijo Palavecino a la transmisión oficial.
En la final, Cruz Azul enfrentará al ganador de la otra semifinal que disputarán el domingo Pumas UNAM y Pachuca. En el partido de ida, Pachuca ganó 1-0.
Con información de Reuters