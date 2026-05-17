Cruz Azul avanza a final del torneo mexicano de fútbol con triunfo visitante

Cruz Azul clasificó el sábado a la final del torneo Clausura ‌del fútbol mexicano ‌tras vencer 2-1 como visitante a Guadalajara en el partido de vuelta por la semifinal.

La "Máquina Celeste" de Cruz Azul alcanzó el partido por el título con un marcador global de 4-3 tras empatar 2-2 en el ​partido de ⁠ida.

En el encuentro de vuelta, que se ‌jugó en el estadio Jalisco de ⁠Guadalajara, Cruz Azul se ⁠adelantó a los cinco minutos con un disparo de Jeremy Márquez desde fuera del área ⁠después de un rechace defensivo.

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Guadalajara reaccionó rápidamente ​y empató a los ocho ‌minutos con un lejano ‌disparo de Omar Govea.

El partido continuó muy ⁠equilibrado sin que ninguno de los dos clubes pudiera imponer su dominio.

Cruz Azul salió en la segunda parte en busca ​del gol ‌que estuvo cerca de lograr en, por lo menos, tres oportunidades, pero las atinadas intervenciones del portero Óscar Whalley evitaron que las concretaran.

Fue hasta los ⁠66 minutos cuando Cruz Azul registró el gol de la victoria con un disparo del argentino Agustín Palavecino desde fuera del área que fue desviado por el defensa Diego Campillo y dejó sin oportunidad de reaccionar al portero Óscar ‌Whalley.

"Una felicidad enorme, con un poco de suerte, esto es a lo que vine, y esperemos lograr el título la semana que viene. El objetivo está claro, muy contento de ‌estar en la final, disfrutar hoy, y ya mañana preparar el partido de la final", dijo ‌Palavecino a ⁠la transmisión oficial.

En la final, Cruz Azul enfrentará al ganador de ​la otra semifinal que disputarán el domingo Pumas UNAM y Pachuca. En el partido de ida, Pachuca ganó 1-0.

Con información de Reuters