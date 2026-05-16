Cómo consultar y pagar las multas de tránsito en CABA

Los automovilistas que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mantienen en mayo 2026 la posibilidad de consultar y abonar sus multas de tránsito de forma completamente online. A través de la plataforma oficial del Gobierno porteño, los conductores pueden verificar si poseen penalidades pendientes, conocer el detalle de cada acta y acceder a distintas modalidades de pago sin necesidad de realizar trámites presenciales.

El sistema también permite revisar el estado administrativo y, en algunos casos, acceder al beneficio de pago voluntario, que contempla descuentos sobre el monto total.

¿Cómo consultar las infracciones de tránsito en CABA?

Para verificar si existen multas pendientes, los usuarios deben ingresar al sitio oficial de infracciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, la consulta puede realizarse mediante el número de patente del vehículo o el DNI del titular.

Una vez ingresados los datos, el sistema muestra todas las actas registradas, junto con información sobre la fecha de la infracción, el tipo de falta cometida y el importe actualizado. Además, en determinados casos, se puede conocer si la infracción todavía se encuentra dentro del período de pago voluntario.

Las multas más frecuentes en CABA suelen estar relacionadas con exceso de velocidad, estacionamiento indebido, cruce de semáforos en rojo y circulación en carriles exclusivos o zonas restringidas.

¿Cuáles son las opciones para pagar las multas en CABA?

El pago de las infracciones puede realizarse directamente desde la plataforma digital mediante tarjeta de crédito o débito. También existen alternativas presenciales a través de entidades habilitadas como Banco Ciudad, Rapipago y Pago Fácil.

En paralelo, quienes consideren incorrecta tienen la posibilidad de solicitar una revisión ante un controlador de faltas. Sin embargo, al avanzar con un descargo formal se pierde el beneficio del pago voluntario con descuento.

Desde el Gobierno porteño recomiendan consultar periódicamente el estado de las infracciones para evitar acumulación de deuda y posibles restricciones administrativas vinculadas al vehículo o la licencia de conducir.