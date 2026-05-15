Lluvias monzónicas llegarán antes de lo habitual a la costa sur de India; impulsará la siembra

Un trabajador transporta bombonas mientras llueve tras el paso del ciclón Ditwah por Chennai

Las lluvias monzónicas llegarían a la costa sur de la India ‌el 26 de ‌mayo, seis días antes de lo habitual, según informó el viernes la oficina meteorológica estatal, lo que ha despertado las esperanzas de los agricultores de poder sembrar antes cultivos como el arroz, el ​maíz, la ⁠soja y la caña de azúcar.

Es probable ‌que el monzón se instale ⁠en el estado sureño ⁠de Kerala el 26 de mayo, con un margen de error de cuatro días, ⁠según informó el Departamento Meteorológico de ​la India en un comunicado.

Por ‌lo general, el monzón ‌termina en todo el país a ⁠mediados de septiembre y siempre comienza en Kerala.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El monzón es esencial para la economía india, que ronda los 4 ​billones de ‌dólares, ya que aporta casi el 70% de las precipitaciones necesarias para regar las explotaciones agrícolas y reponer los acuíferos y embalses.

El mes ⁠pasado, el Departamento Meteorológico de la India pronosticó unas lluvias monzónicas por debajo de la media en 2026 por primera vez en tres años, lo que suscitó preocupación por la producción agrícola y el crecimiento económico ‌de la tercera economía más grande de Asia que, al igual que otros países, ya se enfrenta a una mayor inflación debido a la guerra de Irán.

El Departamento ‌Meteorológico de la India define las precipitaciones normales, o medias, como aquellas que se sitúan ‌entre el ⁠96% y el 104% de una media de 50 años de ​87 cm para la temporada de cuatro meses.

Con información de Reuters