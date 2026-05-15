Costa de Marfil convoca a Bonny y Wahi para el Mundial tras su cambio de nacionalidad

FOTO DE ARCHIVO: Serie A - Torino contra Inter de Milán

Costa de ​Marfil incluyó en su convocatoria para el Mundial al delantero Ange-Yoan Bonny, que aún no ha debutado ‌con la selección y ‌que la semana pasada completó el cambio de nacionalidad, anunció el viernes el director técnico Emerse Fae.

Al delantero del Inter de Milán, de 22 años, se le unió su compañero Elye Wahi, quien realizó un cambio similar a principios de este año y debutó con la selección marfileña ​en su último partido, ⁠cuando vencieron a Escocia por 1-0 en Liverpool a ‌finales de marzo.

Bonny y Wahi, de 23 ⁠años, habían jugado anteriormente con la ⁠selección de Francia en la categoría sub-21.

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También se ha vuelto a convocar a Nicolas Pépé, que no participó en la ⁠Copa Africana de Naciones celebrada en Marruecos a principios ​de año, donde Costa de Marfil ‌defendía el título pero cayó eliminada ‌en cuartos de final.

El exdelantero del Arsenal, de 30 ⁠años y nacido en Francia, que ha marcado ocho goles en La Liga con el Villarreal esta temporada, desató la polémica por unos comentarios realizados en un video ​de YouTube ‌sobre el mal historial de Marruecos en la Copa de África.

Posteriormente se disculpó, pero dijo que, como consecuencia, había sido objeto de insultos racistas en Internet y acusó a la federación marfileña de no ⁠apoyarle.

No hubo sitio en la convocatoria para Sébastien Haller, que fue el héroe cuando ganaron la Copa Africana de Naciones en casa en 2024, ni para el exinternacional inglés Wilfried Zaha.

Costa de Marfil diputará el Grupo E, donde se enfrentará a Ecuador, Alemania y Curazao en sus partidos de la primera ‌ronda.

Bonny podría debutar antes del torneo cuando los marfileños se enfrenten a Francia en Lens el 4 de junio en un amistoso previo al Mundial.

Plantilla:

Porteros: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)

Defensas: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Clement Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing ‌de Estrasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray)

Centrocampistas: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), ‌Ibrahim Sangare (Nottingham ⁠Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor)

Delanteros: Simon Adingra (AS Mónaco), Ange-Yoan Bonny (Inter de Milán), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle ​Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Niza)

(Texto de Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; edición de Ken Ferris; Editado en Español por Ricardo Figueroa)