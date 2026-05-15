La Lotería Nacional (de la Ciudad) y la Lotería de la Provincia de Buenos Aires tienen nuevos resultados para hoy. En vivo, todos los resultados de los números que salieron en ambas quinielas de hoy viernes 15 de mayo de 2026, en tiempo real y anunciando las cifras obtenidas en La Previa, La Primera, la Quiniela Matutina, Vespertina y Nocturna.
Quiniela de hoy en vivo: resultados de sorteos del viernes 15 de mayo 2026
Resultados de la Quiniela Nacional y de la Provincia de Buenos Aires. Todos los números que salieron en la Lotería de hoy viernes 15 de mayo de 2026.
Hace 1 hora
Quiniela Nacional y Provincia: La Previa
Quiniela Nacional: La Previa
A la cabeza: 2927
- 1: 2927
- 2: 5599
- 3: 4169
- 4: 0193
- 5: 5532
- 6: 1956
- 7: 6821
- 8: 1203
- 9: 2425
- 10: 1780
- 11: 0830
- 12: 9443
- 13: 9536
- 14: 4644
- 15: 2708
- 16: 5261
- 17: 1333
- 18: 5996
- 19: 1961
- 20: 3584
Letras de la Nacional: I U T T
Quiniela Provincia: La Previa
A la cabeza: 4728
- 1: 4728
- 2: 3974
- 3: 2952
- 4: 8905
- 5: 9836
- 6: 3139
- 7: 3678
- 8: 3318
- 9: 5402
- 10: 5727
- 11: 8045
- 12: 6684
- 13: 9856
- 14: 5158
- 15: 6727
- 16: 1206
- 17: 0280
- 18: 0781
- 19: 0494
- 20: 4782
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Quini 6: resultados del domingo 10 de mayo de 2026 y controlar boleta
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17:33 | 10/05/2026
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14:41 | 07/05/2026
Quini 6 anunció un sorteo millonario especial por el Mundial y habrá premios extras
El 24 de mayo de 2026 se sortearán 10 premios de 15 mil dólares en pesos, sin descuentos fiscales, para apostadores de todo el país. ¿Qué tenés que tener en cuenta?
El evento principal se realizará el 24 de mayo de 2026
10:35 | 07/05/2026
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Quini 6: resultados del miércoles 6 de mayo de 2026 y controlar boleta
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10:19 | 06/05/2026
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Quini 6: resultados del domingo 3 de mayo de 2026 y controlar boleta
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