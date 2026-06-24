La UE recomienda a aerolíneas evitar espacio aéreo sobre Irán tras acuerdo preliminar

Aviones de Emirates y Qatar Airways en la pista del Aeropuerto Internacional Kingsford Smith en Sídney, Australia

​Las compañías aéreas deberían seguir evitando el espacio aéreo sobre ‌Irán, Irak ‌y Líbano y mantener la cautela en toda la región, a pesar del acuerdo marco alcanzado entre Washington y Teherán, según señaló la Agencia de ​la Unión ⁠Europea para la Seguridad ‌Aérea (EASA, por sus siglas ⁠en inglés).

La EASA, que ⁠dijo que sigue existiendo la posibilidad de que se produzcan infracciones, ⁠anunció el miércoles que ​prorrogaba su aviso sobre ‌zonas de conflicto ‌para la región hasta el ⁠1 de julio.

Según la agencia, siguen siendo posibles las violaciones a corto plazo del ​alto el ‌fuego entre Estados Unidos e Irán, en particular en el estrecho de Ormuz y sus alrededores, así ⁠como en el espacio aéreo colindante.

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La agencia también señaló la fragilidad del alto el fuego entre Israel y Hezbolá, lo que crea la posibilidad de que la ‌actividad militar afecte al espacio aéreo de Líbano.

La EASA señaló que todos los operadores deben actuar con precaución y tener en cuenta ‌los posibles riesgos al operar en el espacio aéreo de Baréin, ‌Kuwait, Israel, ⁠Jordania, Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia ​Saudita.

Con información de Reuters