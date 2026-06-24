La UE recomienda a aerolíneas evitar espacio aéreo sobre Irán tras acuerdo preliminar

Las compañías aéreas deberían seguir evitando el espacio aéreo sobre Irán, Irak y Líbano y mantener la cautela en toda la región, a pesar del acuerdo marco alcanzado entre Washington y Teherán, según señaló la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés).
La EASA, que dijo que sigue existiendo la posibilidad de que se produzcan infracciones, anunció el miércoles que prorrogaba su aviso sobre zonas de conflicto para la región hasta el 1 de julio.
Según la agencia, siguen siendo posibles las violaciones a corto plazo del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, en particular en el estrecho de Ormuz y sus alrededores, así como en el espacio aéreo colindante.
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La agencia también señaló la fragilidad del alto el fuego entre Israel y Hezbolá, lo que crea la posibilidad de que la actividad militar afecte al espacio aéreo de Líbano.
La EASA señaló que todos los operadores deben actuar con precaución y tener en cuenta los posibles riesgos al operar en el espacio aéreo de Baréin, Kuwait, Israel, Jordania, Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
Con información de Reuters