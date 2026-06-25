Haití demuestra que pertenece al escenario mundialista y promete volver

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo C - Marruecos vs Haití - Estadio Atlanta, Atlanta, Georgia, EEUU - 24 de junio de 2026. Soufiane Rahimi, de Marruecos, marca el tercer gol

Haití fue el primer equipo eliminado del Mundial y, pese a sufrir otra derrota en su último partido el miércoles, ofreció ‌un duelo vibrante en Atlanta, ‌estuvo cerca de poner contra las cuerdas a Marruecos y mostró por qué merece su lugar en el torneo.

El regreso de Haití tras 52 años de ausencia pudo haber terminado de forma similar —tres derrotas en tres partidos—, pero el equipo se despidió con estilo, con una primera parte que probablemente ofreció los 45 minutos de fútbol más entretenidos de este Mundial ​hasta ahora.

"Volveremos" decía un ⁠cartel sostenido por un hincha haitiano en el Estadio Atlanta, y ‌la actuación del equipo ante los semifinalistas de 2022 mostró ⁠que quizá no tenga que esperar tanto ⁠para regresar.

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Marruecos buscaba goles en su intento por terminar primero del Grupo C, pero Haití se adelantó dos veces. Marruecos acabó ganando 4-2 en un ⁠partido que, aun así, le servirá como llamada de atención.

La ​única participación mundialista previa de Haití había sido en ‌1974, y su clasificación esta vez ‌fue vista como resultado de la decisión de la FIFA de ⁠ampliar el torneo.

Tras una combativa derrota 1-0 ante Escocia, Brasil resultó demasiado fuerte y Haití cayó 3-0 para quedar eliminado del torneo, pero su actuación ante Marruecos permanecerá durante mucho tiempo en la memoria del numeroso ​contingente de apasionados ‌aficionados haitianos en el Estadio Atlanta.

"Demostramos que no robamos nuestro lugar aquí", dijo el seleccionador Sébastien Migné. "Merecemos estar aquí".

"Espero que lo que dimos a los hinchas haya sido suficiente para ellos. Lamentablemente, no conseguimos ningún punto; nos habría encantado dar al menos ⁠un punto a nuestros hinchas".

El capitán y arquero de Haití, Johny Placide, había anunciado que el partido contra Marruecos sería su último encuentro internacional, y el jugador de 38 años negó el gol a los marroquíes en varias ocasiones, incluida una espectacular doble parada en la primera parte.

Los primeros versos del himno de Haití, entonado con fuerza antes del saque inicial, dicen "Por el país, por ‌los antepasados, marchemos unidos, marchemos unidos", pero este partido y la clasificación al Mundial fueron también, en gran medida, para la diáspora.

Haití no disputó ningún partido de las eliminatorias en casa debido a la actual crisis de seguridad en un país desgarrado por la violencia de las pandillas desde 2021. Las ‌restricciones de viaje hicieron que la mayor parte de su apoyo en el Mundial proviniera de haitianos que ya vivían en Estados Unidos.

La mayoría de sus ‌jugadores también procedían del ⁠extranjero, y Migné, que aún no ha visitado Haití, está decidido a llevar de nuevo al país al mayor ​escenario del fútbol mundial.

"Marcamos dos goles, algo histórico para Haití en un (solo) partido mundialista", dijo Migné. "Seguiremos trabajando para poder volver dentro de cuatro años".

Con información de Reuters