El entrenador de Corea del Sur dice que reservó a Son para aprovechar el cansancio de Sudáfrica

El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, dijo que había dejado deliberadamente al capitán Son Heung-min en el banco con la esperanza de que el delantero pudiera aprovechar el desgaste físico de los sudafricanos tras el descanso, pero admitió que su equipo nunca encontró el ritmo en una derrota 1-0 que dejó el miércoles en el aire su futuro en el Mundial.
• "Pensamos que, cuando los rivales tenían mucha energía, sería mejor utilizar a Son más adelante en el partido, cuando empezaran a perder energía y hubiera más espacios. Queríamos utilizarlo cuando estuvieran más débiles", dijo Hong.
• Son reemplazó a Hwang Hee-chan en el entretiempo, pero tuvo poco impacto.
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• "Nos preparamos bien, pero, en comparación con nuestros partidos anteriores, cometimos demasiados errores en el mediocampo. Por eso mis jugadores perdieron confianza. Sabíamos cómo debíamos haber jugado, pero teníamos que haberlo hecho mejor. La actuación de hoy simplemente no fue lo bastante buena", añadió Hong.
• Corea del Sur terminó tercera en el Grupo A, con tres puntos en tres partidos.
• La clasificación depende de los resultados de otros grupos.
Con información de Reuters