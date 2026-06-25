El entrenador de Corea del Sur dice que reservó a Son para aprovechar el cansancio de Sudáfrica

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Sudáfrica vs Corea del Sur - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 24 de junio de 2026. El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, antes del partido

​El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, dijo ‌que había dejado ‌deliberadamente al capitán Son Heung-min en el banco con la esperanza de que el delantero pudiera aprovechar el desgaste físico de los sudafricanos tras ​el descanso, ⁠pero admitió que su equipo ‌nunca encontró el ritmo ⁠en una derrota ⁠1-0 que dejó el miércoles en el aire su futuro en ⁠el Mundial.

• "Pensamos que, cuando ​los rivales tenían mucha ‌energía, sería mejor ‌utilizar a Son más adelante ⁠en el partido, cuando empezaran a perder energía y hubiera más espacios. Queríamos utilizarlo ​cuando ‌estuvieran más débiles", dijo Hong.

• Son reemplazó a Hwang Hee-chan en el entretiempo, pero tuvo poco impacto.

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• "Nos preparamos ⁠bien, pero, en comparación con nuestros partidos anteriores, cometimos demasiados errores en el mediocampo. Por eso mis jugadores perdieron confianza. Sabíamos cómo debíamos haber jugado, pero ‌teníamos que haberlo hecho mejor. La actuación de hoy simplemente no fue lo bastante buena", añadió Hong.

• Corea del Sur terminó ‌tercera en el Grupo A, con tres puntos en tres partidos.

• La ‌clasificación ⁠depende de los resultados de otros grupos.

Con información de Reuters