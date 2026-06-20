Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 20 de junio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 3 minutos
¡Hacé la previa! ¿A quién no le gusta empezar el día con un pálpito?
¿Por qué se creó "La Previa"?
¿Sabías que el sorteo de media mañana (10:15/10:30) es un invento moderno? Se sumó a la grilla diaria para calmar la ansiedad de los apostadores madrugadores. ¡Es como un aperitivo antes del clásico sorteo de La Primera al mediodía! Así que si tenés un pálpito tempranero, jugale a la previa. ¡La suerte no espera!
Hace 18 minutos
¡Sábado de pálpitos! La Previa arranca la jornada a las 10:15, ¿tenés tu número favorito?
⏰ Sorteo La Previa
¿Andás buscando un pálpito para arrancar el sábado? Te contamos que el primer sorteo del día es La Previa, que se corre de lunes a sábado a las 10:15 hs. Así que ya sabés, si tenés un sueño o una corazonada, ¡este es tu momento! A cruzar los dedos y que la suerte te acompañe.
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