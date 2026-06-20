Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este sábado, 20 de junio

⏰ Sorteo La Previa

¿Andás buscando un pálpito para arrancar el sábado? Te contamos que el primer sorteo del día es La Previa, que se corre de lunes a sábado a las 10:15 hs. Así que ya sabés, si tenés un sueño o una corazonada, ¡este es tu momento! A cruzar los dedos y que la suerte te acompañe.