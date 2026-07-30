El calor agrava la crisis tras el terremoto en Japón, con 17 muertos confirmados

Varios vehículos yacen aplastados bajo los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, en la ciudad de Yatsushiro, Japón

Por Tim Kelly, Tom Bateman y ​Satoshi Sugiyama

YATSUSHIRO, JAPÓN, 30 jul (Reuters) - El terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el sur de Japón derribó casas y abrió grietas en las calles de la pequeña ciudad de Yatsushiro, pero lo ‌que más preocupa al responsable municipal Akio ‌Matsushita son las amenazas invisibles que suponen la falta de agua y electricidad durante el sofocante calor del verano.

Muchas de las aproximadamente 58.000 viviendas de esta ciudad portuaria seguían sin agua corriente ni electricidad el jueves, dos días después de que el terremoto azotara la prefectura de Kumamoto y causara la muerte de al menos 17 personas. Matsushita, que colabora en la coordinación de las labores de socorro, dijo que no tenía ni idea de si se tardaría días, semanas o meses en reparar las tuberías principales ​de agua, que han sufrido graves ⁠daños.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Debido al calor del verano, la falta de agua resulta especialmente difícil", declaró en el ayuntamiento.

Dado ‌que los aseos del edificio no funcionaban, las autoridades instalaron aseos de emergencia sobre ⁠las bocas de alcantarillado del exterior, con temperaturas en torno ⁠a los 35 grados centígrados y una humedad asfixiante.

"Será un trabajo minucioso y, por el momento, no hay un calendario previsto", añadió.

AUMENTA EL NÚMERO DE VÍCTIMAS

El gobierno de la prefectura de Kumamoto informó de que el ⁠número de fallecidos por el terremoto asciende ya a 17; la mayoría de ellos trabajadores ​de la fábrica de papel de Nippon Paper Industries , que sufrió graves ‌daños estructurales, y del centro comercial de Aeon , donde ‌se produjo una posible explosión de gas. Otras seis personas se encuentran en paro cardiorrespiratorio, informó.

Si ⁠se incluyen los casos en los que aún se investiga una posible relación con el terremoto, el número de fallecidos asciende a 30, según el gobierno.

Una de las víctimas era un trabajador de fábrica vietnamita recién casado, al que sobreviven su esposa y su bebé de siete meses, según el sitio web ​de noticias vietnamita Kenh14.

En ‌una entrevista con el sitio web de noticias, Vu Thi Thuy recordó su última conversación con su marido la noche antes del temblor.

"Cada vez que hacíamos una videollamada, mi hijo nunca quería mirar a su padre, pero aquella noche, por alguna razón, se quedó pegado a la pantalla, deseando estar con su padre", explicó. "Eran más de las 11 de la noche ⁠cuando finalmente le dije: 'Colgamos para que papá pueda dormir un poco. Mañana tiene que trabajar'. Nunca imaginé que esa sería nuestra última llamada".

LAS AUTORIDADES ADVERTEN DEL RIESGO DE GOLPE DE CALOR

Mientras continúan las labores de rescate y socorro, un responsable de Kumamoto advirtió del riesgo de golpe de calor, ya que se prevé que las temperaturas alcancen cerca de los 40 °C durante el fin de semana. Las Fuerzas de Autodefensa (SDF) —el ejército japonés— están instalando unos 300 aparatos de aire acondicionado en centros de evacuación y otros lugares clave de Kumamoto.

Inmediatamente después del terremoto, ‌camiones de las SDF transportaron cisternas de agua a centros comunitarios y colegios de toda la ciudad de Yatsushiro, regresando al ayuntamiento para rellenarlas desde los depósitos de emergencia situados bajo el edificio. A los residentes se les limitó el suministro a 5 litros por persona.

Entre ellos se encontraba Masahiro Miyamoto, que había estado ayudando a retirar los escombros de la puerta de un templo que se había derrumbado.

Regresó a casa tras el terremoto ‌de última hora de la tarde y se encontró con que su casa seguía en pie junto a los restos derruidos de la vivienda de su vecino. Pero, al no haber agua corriente, se vio obligado a depender de ‌los camiones cisterna del ⁠ejército.

Las pocas tiendas que seguían abiertas estaban abarrotadas de gente en busca de provisiones, comentó, mientras que los vehículos formaban largas colas en las gasolineras.

"Sería mejor que no ​se produjeran desastres, pero esto es Japón, así que quizá sea algo con lo que simplemente tengamos que convivir", dijo Miyamoto.

Con información de Reuters