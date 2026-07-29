Juicio por Loan: declaran otros cuatro testigos y se complica el comisario Maciel

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este miércoles en Corrientes con la declaración de cuatro nuevos citados por el Tribunal.





Prestarán testimonios el concejal de 9 de Julio Jorge Daniel Moreira, la directora del Hospital de 9 de Julio Gabina Pelozo, el sargento Lisandro Alberto Saucedo y el comisario Roque Nicolás Báez, jefe de la Unidad Regional II Goya de la Policía de Corrientes.