El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio". En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. El debate oral se desarrollará en una sede de Gendarmería. Los 17 acusados estarán presentes y está prevista la declaración de más de 160 testigos en un proceso que será histórico.
Juicio por Loan: declaran otros cuatro testigos y se complica el comisario Maciel
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Declaran otros cuatro testigos
El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este miércoles en Corrientes con la declaración de cuatro nuevos citados por el Tribunal.
Prestarán testimonios el concejal de 9 de Julio Jorge Daniel Moreira, la directora del Hospital de 9 de Julio Gabina Pelozo, el sargento Lisandro Alberto Saucedo y el comisario Roque Nicolás Báez, jefe de la Unidad Regional II Goya de la Policía de Corrientes.
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La declaración de dos policías que complicaron al comisario imputado Walter Maciel
Se trata del suboficial Mariano Hernán Duarte y el sargento Hugo Daniel Alegre, que aseguraron que el acusado estaba a cargo del operativo de búsqueda e indicaba cómo hacer las tareas.
Durante la jornada también testificaron dos tíos del menor, Virginio Leonardo Medina y Víctor Gustavo Fernández
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Testigo clave del caso Loan contó cómo los sospechosos lo buscaban
Virginio Leonardo Medina, el cuñado de la mamá de Loan, fue el primer testigo en declarar este martes. Contó cómo se enteró de la desaparición del niño y relató su participación en el rastrillaje.
El juicio por la desaparición de Loan continúa desarrollándose en Corrientes y en la jornada de este martes avanzó en su etapa testimonial. El primer testigo en prestar declaración fue Virginio Leonardo Medina, el esposo de una de las hermanas de María Noguera, la madre del niño.
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Cómo sigue la causa tras confirmarse que el niño de Paraguay no es Loan
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Loan: investigan a un niño con un gran parecido físico en Paraguay
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