El presidente Javier Milei inició una semana clave en política internacional: junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, recibió en Casa Rosada a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al Director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk. Este martes, el mandatario nacional viajó a Lima para participar de la asunción presidencial de Keiko Fujimori. En paralelo, la CTA, la UTEP y otras organizaciones sociales realizaron una movilización contra el Fondo Monetario Internacional en rechazo a las políticas de ajuste. Paralelamente, en las últimas horas, se profundizó la crisis diplomática con Brasil con el llamado a consulta del embajador de Brasil en Argentina que viajó a territorio brasileño tras los agravios de Milei. Ahora el PT de Brasil presentó una denuncia formal. Javier Milei y sus medidas de Gobierno EN VIVO: últimas noticias del 28 de julio, minuto a minuto.
Mientras se profundiza la crisis con Lula, Milei afianza relación con la derecha de Perú
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 4 minutos
Escala la tensión entre Brasil y Milei: el vice de Lula tildó de "grosera" la intromisión
Gerardo Alckmin calificó de "lamentables" los insultos de Milei, especialmente por ser el lìder de un paìs "vecino" y del "Mercosur".
FOTO DE ARCHIVO: El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, observa durante una conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México
La tensión inagurada por el presidente Javier Milei con Brasil sigue dando nuevos capítulos. A las palabras ligeras que dijo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ayer ante la prensa, cuando se preguntó "quién es este tipo" en referencia a Milei, hoy se sumaron las de su vicepresidente Geraldo Alckmin. En una rueda de prensa después de que terminara el Foro Empresarial Brasil-Corea del Sur, Alckmin calificó de "lamentables" los insultos.
Hace 2 horas
El PT pidió que la justicia de Brasil investigue el viaje Milei y los actos donde estuvo
El Partido de los Trabajadores de Brasil, cuyo referente es el presidente Lula Da Silva, realizó una presentación ante el Ministerio Público Electoral para que se investigue cómo se financió la visita del jefe de Estado argentino, quien se inmiscuyó en la política doméstica del país vecino al respaldar el lanzamiento presidencial de Flávio Bolsonario y atacar a Lula. El rol del gobernador de San Pablo. Y la soberanía nacional en juego.
El Partido de los Trabajadores de Brasil (PT), cuyo referente es el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, hizo una presentación ante la justicia electoral de su país para que se investigue cómo se financió la visita que el mandatario Javier Milei realizó a San Pablo el fin de semana pasado y que contó con su participación en actos partidarios opositores.
Hace 3 horas
La obscena doble vara que protege a Milei
Milei frenó la actualización del IPC, convirtió el insulto en una práctica presidencial y avanzó en el hostigamiento a periodistas. Además, presenta como orden macroeconómico un ajuste basado en la paralización de la inversión pública, la deuda flotante y la capitalización de intereses. Si Cristina Fernández de Kirchner hubiera protagonizado cualquiera de estas conductas, los guardianes de la República denunciarían una crisis institucional.
La doble vara se exhibe a cielo abierto, sin pudor. Es un sistema de evaluación política que concede legitimidad de antemano a un gobierno que protege los intereses dominantes y somete a una auditoría permanente a cualquier experiencia política que pretenda alterar la distribución del ingreso y del poder. Imagen: ChatGPT.
Insulta con un guion preparado al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula de Silva. Amenaza y convoca a escrachar al empresario José Ignacio de Mendiguren. Desprecia en discursos públicos al Congreso, a medios de comunicación, a políticos, economistas, cantantes y actores populares y a periodistas, entre muchos otros. Javier Milei, en ejercicio de la máxima autoridad política del país, protagoniza desbordes, pautados o espontáneos, que se naturalizan, en especial entre quienes durante décadas se erigieron en sommeliers de los buenos modales de los políticos y de la calidad de las instituciones republicanas.
Hace 7 horas
Ni explotados ni excluidos: desencajados
Las plataformas y la extinción del trabajo formal crearon una nueva subjetividad y un nuevo tipo de votante. Un libro reciente analiza las vías para hacer política en un capitalismo que no deja a nadie afuera, pero castiga y descoloca a la mayoría.
Hace 7 horas
Jaldo inició el camino de los desdoblamientos que planean seguir muchos gobernadores
El gobernador tucumano convocó a elecciones para el 9 de mayo y abrió un camino que podrían seguir varias provincias. Aunque la Casa Rosada busca que sus aliados unifiquen los comicios con los nacionales, la mayoría de los mandatarios evalúa privilegiar la discusión sobre sus gestiones locales.
Hace 10 horas
Vidal, entre la formación de cuadros, la advertencia a Milei y el futuro del PRO
Alejada de la función pública, María Eugenia Vidal combina la formación de cuadros y el perfil propio para diferenciar al PRO de La Libertad Avanza. A través de la Fundación Pensar, advierte sobre los riesgos del modelo libertario y el impacto de la crisis en los sectores medios.
Hace 11 horas
Fuerte cruce entre Villarruel y Lemoine: "Cerebro de microbio"
La diputada nacional cruzó a la Vicepresidenta por el último aumento de las dietas de los senadores. La titular de la Cámara alta aprovechó para repudiar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. El ataque sorpresivo a otra ex La Libertad Avanza.
Hace 13 horas
La CGT y gremios buscan sumar al papa León XIV a su plan de lucha
Tras la marcha con los jubilados, la cúpula de la CGT y las CTA definen las próximas acciones de protesta y aceleran las gestiones estratégicas para concretar una reunión mano a mano durante la visita papal a la Argentina en noviembre.
Hace 14 horas
Los recursos para las provincias volvieron a caer y el ajuste de Milei se profundiza
Los fondos que la Nación distribuyó a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires registraron una caída real del 4,2% interanual, según un informe de la Fundación Libertad y Progreso.
Hace 14 horas
El FMI le pidió a Milei profundizar el ajuste y privatizar el sistema previsional
Después de que el Gobierno le regalé la camiseta de la Selección Argentina con su nombre y la 10 en la espalda, Kristalina Georgieva se reunió a cenar con empresarios. Allí contó que le solicitó al Gobierno Nacional que avance con su proyecto de ley de reforma jubilatoria.
Hace 14 horas
Paro de colectivos: la UTA confirmó una huelga desde el 29 de julio por deuda salarial
La UTA Catamarca-La Rioja confirmó un paro de colectivos por tiempo indeterminado desde el 29 de julio tras denunciar incumplimientos salariales y una deuda que las empresas arrastran desde 2024.
Hace 15 horas
Con insultos y acusaciones infundadas, Milei quiere ser el líder regional del trumpismo
El Presidente vuelve a la carga por una liga de naciones de ultraderecha, impulsado por una agenda que lidera Santiago Caputo. Igualmente en el Gobierno advierten: "Nos podemos pelear con Lula, por ejemplo, pero la guita y los negocios con Brasil van por otro carril, no nos perjudica".
Hace 15 horas
El Gobierno llevó a Kristalina Georgieva a recorrer Vaca Muerta en helicóptero
Junto a Luis Caputo, la titular del FMI recorrió un yacimiento desarrollado por YPF en 2013 y que actualmente es una de las mayores usinas de dólares del país.
Con un operativo especial que incluyó el viaje en avión y un trasbordo a helicópteros, la titular del organismo internacional desembarcó pasadas las 10.30 en Loma Campana, el yacimiento que YPF comenzó en 2013 y actualmente produce 90.000 barriles por día en sociedad con Chevron.
Hace 16 horas
LA UBA desmintió otra vez al Gobierno: rechazó la cifra sobre estudiantes extranjeros
El vicerrector de la universidad pública desmintió las afirmaciones del vocero Ravier y aclaró que la presencia de alumnos extranjeros alcanza solamente el 6,1%. Precisó que, de los 70 mil ingresantes en 2026, "los extranjeros con residencia temporal representan apenas el 2,5% del total general".
Hace 16 horas
Cada vez más pedidos para sobrevivir: el drama de las apps de delivery
El panorama para los trabajadores de plataformas de delivery, concebidos como miniempresarios por la narrativa libertaria, muestra brechas cada vez más profundas. Un informe reveló un marcado deterioro del poder adquisitivo en el último año.