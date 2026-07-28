El periodista Roberto Navarro reveló la intención del Gobierno de Milei y el FMI de privatizar jubilaciones.

El periodista Roberto Navarro reveló que la presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, le pidió al Gobierno de Javier Milei que acelere la presentación de la reforma jubilatoria con el objetivo de "privatizar" el sistema previsional, lo que impactará en los futuros jubilados. La titular del organismo de crédito lo dijo durante una cena que mantuvo con empresarios del círculo rojo y representantes de los bancos, de la industria, del comercio y del sector energético.

"Anoche, Georgieva tuvo una reunión con empresarios argentinos. Dijo, sin sonrojarse y sin preocupación, que le había pedido al Gobierno que apure la reforma previsional y que privatice el sistema previsional", dijo Navarro durante El Pase en El Destape Radio 1070.

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El fundador de El Destape recordó que en la década de los '90 "no había jubilación" sino que estaba presente el mecanismo de las AFJP, que administraron fondos previsionales privados que terminaron fuertemente expuestos a la volatilidad financiera. "Se cobraba muy poco. A la gente mayor lo financiaban los hijos, algo que bastante feo", agregó.

En ese sentido, Navarro también resaltó: "Pero además de eso, hoy los hijos no tienen para mantenerlos, es un genocidio".

La cena con los empresarios

La reunión fue en la previa de su viaje a Vaca Muerta y después de una intensa agenda oficial que incluyó una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, un encuentro con Milei en la Casa Rosada, una reunión de Gabinete ampliada y una actividad con estudiantes universitarios en el Palacio Libertad.

Luis Caputo recibió a la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Se trató de una cena con "referentes del sector privado", según había anunciado el Fondo, en una locación que no fue difundida públicamente, y que se realizó después de las reuniones que la Directora Gerente del organismo tuvo con Milei, con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con otros funcionarios del Gabinete y el equipo económico.

Según precisaron fuentes del FMI, los empresarios que asistieron a la cena con Georgieva en el Palacio Duhau, en Recoleta, fueron Pierpaolo Barbieri (UALA), Jorge Brito (Banco Macro), Isela Costantini (Strategic Advisor), Eduardo Elsztain (IRSA), Mariana Schoua (AmCham), Marcos Bulgheroni (PAE), Martín Pérez de Solay (Glencore), Daniel Novegil (Ternium), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre) y Catalina Cascio (Ferrosider).

De este modo, el encuentro contó con la presencia de referentes de diversas ramas productivas, desde el sector servicios (Strategic Advisor), energía (PAE), minería (Glencore), comercio (Mercado Libre, AmCham) e industria (Ternium, Ferrosider) al sector construcción (IRSA) y bancario tradicional y no tradicional (Banco Macro, UALA).