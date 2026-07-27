El peligro que se viene: las 3 modalidades de ciberataque que tenés que conocer hoy para evitar robos

Los ataques informáticos son cada vez más sofisticados y automatizados.

La ciberseguridad enfrenta un escenario cada vez más complejo. Durante 2026 se consolidaron tres tendencias que, según especialistas, marcarán el rumbo del cibercrimen en 2027: el crecimiento de la inteligencia artificial utilizada con fines maliciosos, la evolución del ransomware y la entrada en vigor de nuevas regulaciones que obligarán a las organizaciones a reforzar sus sistemas de protección.

El panorama obliga tanto a empresas como a usuarios a revisar sus estrategias de defensa. Los ataques informáticos son cada vez más sofisticados y automatizados, mientras que los ciberdelincuentes encuentran nuevas formas de explotar vulnerabilidades en sistemas, dispositivos y servicios digitales. Frente a este contexto, la prevención y la adaptación serán claves para reducir los riesgos durante los próximos meses.

La inteligencia artificial también potencia los ataques

La primera gran tendencia es el uso ofensivo de la inteligencia artificial. Las herramientas basadas en IA permiten a los atacantes automatizar tareas, generar campañas de phishing más convincentes, crear deepfakes y desarrollar códigos maliciosos con mayor rapidez.

Esto reduce las barreras de entrada para los ciberdelincuentes y acelera la ejecución de ataques cada vez más difíciles de detectar. Como consecuencia, las organizaciones deberán incorporar soluciones de seguridad impulsadas por IA para responder a amenazas que evolucionan a un ritmo mucho más veloz que en años anteriores.

Las herramientas basadas en IA permiten a los atacantes automatizar tareas.

Ransomware y nuevas normas, los otros desafíos

El ransomware sigue siendo una de las principales preocupaciones. Este tipo de ataque continúa perfeccionándose y ya no se limita al secuestro de información: los grupos criminales combinan el cifrado de datos con el robo de información confidencial y las amenazas de filtración para aumentar la presión sobre las víctimas.

A este escenario se suma un tercer factor: la implementación de nuevas regulaciones en materia de ciberseguridad. Las normativas exigirán mayores estándares de protección, controles más estrictos y una gestión más eficiente de los riesgos digitales. Esto implicará inversiones en infraestructura, capacitación del personal y procesos de respuesta ante incidentes.

Los especialistas sostienen que 2027 estará marcado por una carrera constante entre atacantes y defensores. Mientras los ciberdelincuentes aprovecharán tecnologías cada vez más avanzadas para perfeccionar sus operaciones, las empresas deberán adoptar un enfoque preventivo, fortalecer sus políticas de seguridad y mantenerse actualizadas frente a amenazas que evolucionan de forma permanente. La capacidad de anticiparse y reaccionar rápidamente será uno de los principales factores para minimizar el impacto de los ataques informáticos.