Marina Calabró contó el cambio negativo que tuvo desde que está con Rolando Barbano: "He sido..."

Marina Calabró dio detalles de su relación con Barbano.

Marina Calabró volvió a abrir las puertas de su intimidad y sorprendió al hablar de un aspecto muy personal de su relación con Rolando Barbano. Durante su programa en El Observador, la periodista se refirió a los celos y dejó en claro que, aunque nunca fue una persona controladora, con el periodista atraviesa sensaciones que no había sentido en otros vínculos.

El límite que nunca cruzó

Antes de entrar en detalles sobre su relación actual, Marina fue contundente al marcar una postura que sostuvo siempre en sus vínculos amorosos. "Jamás en la vida revisé un celular y tampoco lo haría", aseguró de entrada, dejando en claro que ese tipo de control nunca formó parte de su forma de vincularse.

La relación entre Calabró y Barbano tuvo varias polémicas.

La confesión sobre el cambio con Barbano

Sin embargo, la periodista reconoció que con Barbano la situación es distinta a la que vivió con otras parejas. "Creo que no soy celosa, pero con Rolando he sido y soy un poquito más celosa que el promedio general de mis vínculos", confesó con total sinceridad, dejando entrever una faceta que hasta ahora no había mostrado públicamente.

A pesar de esa sensación, Marina fue categórica al aclarar que su pareja nunca le dio motivos para desconfiar. "Él no me da motivos, pero no sé... estoy más atenta que lo que estuve con otros de mis vínculos", explicó, separando claramente sus emociones de cualquier actitud de Barbano.

Incluso, la conductora admitió que no encuentra una explicación concreta para lo que le sucede desde que está en pareja con el periodista especializado en policiales. "No sé bien el porqué, es algo intangible, no te lo puedo explicar", sostuvo, reflejando que se trata de una sensación difícil de racionalizar.

Una cuestión de inseguridad, no de desconfianza

Por último, Marina dejó en claro que el origen de esos celos no está vinculado a una falta de confianza hacia Barbano, sino a una cuestión personal. "Yo confío 100% en él. Creo que es más mi inseguridad que la desconfianza. Si yo desconfiara de alguien, no podría estar", concluyó, cerrando la reflexión con una definición que despejó cualquier duda sobre el estado de la pareja.