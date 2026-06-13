Yanina Latorre hace una revelación que deja muy mal parado a Barbano: “No la deja”

Fuerte dardo de Yanina Latorre contra Barbano.

Después de meses de distancia y rumores de una amistad rota, un quiebre que había sido tema durante semanas, Yanina Latorre sorprendió al confirmar que está reconstruyendo su vínculo con Marina Calabró. Pero, en medio de ese deshielo, la conductora deslizó una filosa reflexión sobre la pareja de la periodista que se llevó toda la atención.

Fue durante una charla con Ángel de Brito en Bondi Live, donde le preguntaron por la posibilidad de recomponer la relación. Yanina confirmó que el acercamiento ya arrancó: "Sí, de hecho el otro día le escribí felicitándola por su nuevo programa y ella me respondió bien", contó, y habló de un vínculo "en camino" de recuperarse.

Yanina Latorre habló de su reconciliación con Marina Calabro.

El dardo para Barbano

Sin embargo, cuando llegó el momento de analizar qué había provocado la crisis, Latorre volvió a apuntar en una sola dirección. Para ella, los cambios que notó en Calabró durante el último tiempo tienen un responsable: "Yo sigo insistiendo, para mí sus actitudes están vinculadas a su noviazgo con Rolando Barbano", aseguró.

Y fue por más: "Ella es una buena persona, pero él no la deja hacer nada", disparó, dejando expuesta su lectura sobre cómo influiría el periodista en las decisiones personales y profesionales de su pareja.

De los pases en la radio a la distancia

La conductora recordó la etapa en la que compartían los tradicionales pases en la radio El Observador que, según contó, la propia Calabró le había pedido y ubicó ahí el origen de las diferencias. Con el tiempo, dijo, la periodista empezó a mostrarse más reservada: siempre según Yanina, a Barbano no le gustaba que se abordaran cuestiones personales al aire.

El cruce entre ambas fue uno de los más comentados del último tiempo, con acusaciones y el final de su histórico pase radial. Por eso el actual gesto de acercamiento sorprendió al ambiente, aunque Latorre se encargó de dejar en claro que su mirada sobre Barbano no cambió.

Se trata, en todos los casos, de la interpretación de Latorre sobre una relación ajena: ni Calabró ni Barbano respondieron a estos dichos. Más allá del palito, Yanina dejó la puerta abierta a una reconciliación plena: "Está en camino de volver a hablarse con todos. Conmigo volvió a hablar, nos saludamos y de a poco estamos retomando la amistad", cerró.