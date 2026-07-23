Las fuertes lluvias y las inundaciones se cobran 82 vidas en India, Pakistán y Afganistán

Varias personas se congregan mientras una excavadora retira escombros y busca en las zonas dañadas tras las inundaciones repentinas en Parun, la capital de la provincia de Nuristán, Afganistán

Al menos ​82 personas han fallecido tras las fuertes lluvias caídas esta semana en el noreste de India, Pakistán ‌y Afganistán, según han ‌informado las autoridades, mientras que las inundaciones han causado daños generalizados en tierras de cultivo, infraestructuras e instalaciones públicas.

• Al menos 10 personas han fallecido en las inundaciones registradas en el estado de Assam, en el noreste de India, durante las últimas 24 horas, en lo que las ​autoridades han calificado ⁠de "devastación sin precedentes", lo que eleva el número total ‌de víctimas mortales de la semana a 36.

• ⁠Más de 650.000 personas se ⁠han visto afectadas por las fuertes lluvias en 11 distritos de Assam, informó el miércoles la autoridad estatal de gestión de ⁠catástrofes en un comunicado.

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• Las inundaciones en Assam ​se debieron principalmente a las lluvias torrenciales ‌registradas en el estado vecino ‌de Nagaland entre el 18 y el 20 de ⁠julio, lo que provocó caudales fluviales inusualmente elevados, según un informe del Gobierno estatal.

• Assam, por donde discurre el Brahmaputra, uno de los ríos más grandes del mundo, ​sufre daños ‌por el aumento del caudal de agua casi todos los años durante el monzón.

• Al menos 46 personas han perdido la vida y al menos 100 han resultado heridas en las inundaciones que ⁠han afectado a la provincia de Nuristán, en el noreste de Afganistán, y a la provincia de Jaiber Pastunjuá, en Pakistán, durante las últimas 72 horas, según las autoridades de gestión de catástrofes de ambos países.

• "Las inundaciones se han llevado por delante casas y hoteles. Se ha perdido todo. Es una devastación ‌total. Se está utilizando maquinaria para rescatar a quienes siguen atrapados", dijo a Reuters Mujib ur Rahman, un residente de la capital provincial de Nuristán.

• A pesar de que su contribución a las emisiones globales es mínima, Afganistán y Pakistán ‌se encuentran entre los países más vulnerables al cambio climático, ya que la intensificación de las inundaciones, las sequías, el deshielo de ‌los glaciares y ⁠la escasez de agua ponen en peligro a millones de personas, según expertos.

Con información de Reuters