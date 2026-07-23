Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 23 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 16 minutos
De Nápoles a la Quiniela: la verdadera historia del 32 (guita) y el 14 (borracho)
¿De dónde salió la tabla de los sueños?
¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que los famosos significados de los números (el 32 es la guita, el 14 el borracho) no se inventaron en estas pampas. Son una adaptación criolla de la Smorfia napolitana, una vieja tradición que los inmigrantes italianos trajeron en los barcos. ¡Así que la próxima vez que sueñes con un monedero, ya sabés a qué número jugarle! ¡A cruzar los dedos para el sorteo de hoy!
Hace 1 hora
¡La Vespertina llega a las 18! ¿Tenés un pálpito para el jueves?
⏰ Sorteo Vespertina
¡Atención, apostadores! Este jueves 23 de julio, a las 18:00 hs, se viene el sorteo de la Vespertina. Si aún no tenés tu número, recordá que la suerte está en los sueños. ¡A cruzar los dedos!
Hace 1 hora
Jugá con dos frentes: todo sobre la Redoblona, la apuesta que te hace soñar en grande
¿Qué es una Redoblona?
Si te copa la emoción de la quiniela y querés meterle más pimienta, la redoblona es tu jugada. Es la apuesta combinada más tradicional: elegís dos números de dos cifras y apostás a que ambos van a salir en diferentes ubicaciones de la pizarra, por ejemplo, uno a la cabeza y otro a los 5. ¡Un pálpito doble que puede multiplicar la suerte! Dale, este jueves 23 de julio animate a la redoblona.