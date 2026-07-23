Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este jueves, 23 de julio

¿De dónde salió la tabla de los sueños?

¿Andás buscando un pálpito? Te contamos que los famosos significados de los números (el 32 es la guita, el 14 el borracho) no se inventaron en estas pampas. Son una adaptación criolla de la Smorfia napolitana, una vieja tradición que los inmigrantes italianos trajeron en los barcos. ¡Así que la próxima vez que sueñes con un monedero, ya sabés a qué número jugarle! ¡A cruzar los dedos para el sorteo de hoy!