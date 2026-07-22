Pierre Gasly reventó contra su ingeniero por un error de Alpine en el GP de Bélgica: “Culpa de ustedes”

Gasly se enojó con Alpine en el GP de Bélgica.

La cita en el Circuito de Spa-Francorchamps no fue sencilla para Pierre Gasly el fin de semana pasado, algo que se pudo apreciar con su ausencia en la clasificación a la Q3 durante el sábado. A pesar de esto, las sanciones a Lando Norris e Isack Hadjar le jugaron a favor, puesto que subió al décimo lugar de la grilla de partida del GP de Bélgica de la Fórmula 1, aunque su largada no fue buena, ya que terminó cediendo varias posiciones.

Al contrario que Franco Colapinto, que escaló al octavo lugar en la primera vuelta, el piloto francés cayó al decimoprimero, incluso después del accidente de George Russell que lo dejó afuera de la carrera. Si bien el inicio no fue bueno, Gasly comenzó a recuperarse con el pasar de los minutos y llegó a ponerse noveno tras pasar a su compañero en la vuelta 13, apenas dos antes de su llamado a boxes.

Justamente en el giro 15 fue cuando vino el problema, ya que la detención en el pit lane fue más lenta de lo normal y el galo volvió a la pista en el decimosexto lugar con los neumáticos duros. De ahí que Gasly haya explotado contra el equipo al comunicarse con su ingeniero en su regreso a pista: “¡¿Qué carajos fue eso?! Poniéndome en tráfico, es muy mala, amigo”.

“Concéntrate en pasar el auto, press & hold disponible”, fue la respuesta que recibió de parte de su ingeniero de Alpine, aunque el piloto de 30 años se mostró lejos de tranquilizarse y continuó con sus quejas. “No me puedo calmar un carajo, amigo. Es culpa de ustedes. ¡Concéntrense en ponerme en las condiciones de pista adecuadas!”, respondió el francés, cerrando su mensaje con una serie de insultos hacia Alpine.

Todo lo que respondió Josh Peckett ante tal reacción fue: “Sí, amigo, ahora cabeza gacha, concéntrate”. Por su parte, Gasly pidió que lo dejen conducir sin molestarlo y siguió con su carrera, claramente disgustado por lo sucedido en boxes, puesto que tuvo consecuencias en su resultado final. De hecho, el francés fue víctima del doble rebase de Colapinto, que lo marginó al decimoprimer lugar con una fantástica maniobra que fue celebrada en las redes.

El francés lleva tres fechas sin sumar puntos.

La segunda derrota al hilo de Gasly en Alpine

Después de haber terminado detrás de Colapinto en Silverstone, Gasly volvió a ser superado por el argentino este domingo en Spa-Francorchamps, de manera que se trata de su segunda derrota consecutiva con el pilarense. Si se considera todas las fechas disputadas hasta el momento, es la cuarta vez que el francés queda por debajo de su compañero, algo que, además de en territorio inglés, sucedió en Miami y Montreal.