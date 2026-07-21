Menos niños recibieron tratamiento contra el VIH respaldado por EEUU tras recortes, según estudio

Una funcionaria sanitaria sostiene Lenacapavir, un tratamiento preventivo contra el VIH de acción prolongada, en Epworth, a las afueras de la capital, Harare, Zimbabue

Por Jennifer Rigby y ​Vincent Mumo Nzilani

LONDRES/NAIROBI, 21 jul (Reuters) - Unos 77.000 niños menos en todo el mundo recibieron tratamiento contra el VIH ‌apoyado por Estados Unidos en ‌el año hasta octubre de 2025 en comparación con el año fiscal anterior, según un estudio que detectó descensos tras los recortes y cambios en la ayuda exterior del Gobierno de Donald Trump.

El estudio se refiere únicamente a la atención respaldada por Estados Unidos, y es posible que algunos de los ​niños hayan recibido ⁠tratamiento a través de Gobiernos nacionales u otros donantes.

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El análisis ‌de datos del Gobierno estadounidense mostró que el ⁠tratamiento pediátrico contra el VIH apoyado ⁠por Estados Unidos cayó alrededor de un 14% interanual, aunque los investigadores dijeron que se necesitaban datos más detallados a nivel ⁠de país para evaluar el impacto completo.

"Son señales, no ​un veredicto. Pero los niños no pueden esperar", ‌dijo Kenneth Ngure, profesor de ‌salud global en la Universidad de Agricultura y Tecnología Jomo ⁠Kenyatta y coautor del estudio, presentado el martes en la conferencia AIDS 2026 en Río de Janeiro.

Otros estudios, incluidos algunos de ONUSIDA, también han mostrado brechas en la respuesta al ​VIH desde ‌los recortes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios.

DESCENSO EN EL TRATAMIENTO RESPALDADO POR EEUU

Para llegar a sus conclusiones, Ngure y su equipo analizaron datos proporcionados por el Plan de ⁠Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR), el programa internacional estadounidense contra el VIH. Hallaron una disminución del tratamiento pediátrico respaldado por Estados Unidos en 20 de los 21 países analizados.

Otros organismos y Gobiernos nacionales pueden haber intervenido para mantener a los niños en tratamiento, y el descenso de la cobertura ‌también es ligeramente menor si se incluye el "apoyo central", o financiación estadounidense para labores a nivel nacional o subnacional, en lugar de en clínicas: alrededor de 55.000 niños menos fueron atendidos el año pasado bajo esa métrica.

Los países fueron elegidos porque todos tenían ‌más de 2.000 niños que recibían tratamiento contra el VIH apoyado por PEPFAR, dijo el equipo.

Sudáfrica registró el mayor descenso absoluto, con alrededor ‌de 30.000 ⁠niños apoyados menos, o un 45%, seguida de Zimbabue, Kenia y Malaui.

El equipo también halló que los ​descensos fueron más pronunciados que las trayectorias previstas en cinco países analizados: Uganda, Haití, Zambia, Sudáfrica y Kenia.

Con información de Reuters