Así es la lujosa y moderna casa de Noelia Marzol: las fotos

Noelia Marzol mostró por primera vez la casa que construyó junto a su familia tras varios meses de planificación y trabajo.

La nueva casa de Noelia Marzol se convirtió en uno de los temas más comentados entre sus seguidores. La bailarina mostró en redes sociales el hogar que construyó junto a su pareja, Ramiro Arias, y sus hijos, Donatello y Alfonsina. Ubicada en Nordelta, la propiedad combina diseño moderno, amplitud y una privilegiada vista al lago.

La emoción de Noelia Marzol al presentar su nuevo hogar

Después de varios meses de planificación y trabajo, Noelia Marzol anunció en mayo de 2026 que finalmente se mudaría junto a su familia a su nueva vivienda. La actriz y bailarina compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó la felicidad que le produjo concretar uno de los proyectos más importantes de su vida personal.

“¡Ahora sí! Con muchísima felicidad, ¡les presentamos nuestro nuevo hogar! Después de mucho trabajo ahora resta disfrutar. Celebrar logros me cuesta, pero tendré que aprender”, escribió en una publicación que rápidamente recibió miles de reacciones.

Además, destacó el acompañamiento de su entorno familiar durante todo el proceso. “Y más allá de que le pusimos mucho huevo, nada hubiese sido posible sin la ayuda de mis viejos, quienes siempre me enseñaron que hay que trabajar para conseguir los objetivos. Sin embargo, su generosidad y apoyo fue incondicional en cada etapa de mi vida”, agregó.

Las imágenes compartidas permitieron conocer distintos rincones de la propiedad y revelaron una construcción moderna pensada para la vida familiar.

La vivienda está ubicada en Nordelta y se destaca por su diseño contemporáneo, sus amplios ventanales y la vista abierta al lago.

Cómo es la casa de Noelia Marzol en Nordelta

La casa de Noelia Marzol está ubicada en Nordelta, una de las zonas residenciales más exclusivas de la provincia de Buenos Aires. Uno de sus principales atractivos es la vista abierta al lago, que aporta una sensación de tranquilidad y contacto con la naturaleza.

La propiedad cuenta con dos plantas y una arquitectura contemporánea caracterizada por líneas simples, espacios amplios y grandes superficies vidriadas. Los enormes ventanales permiten el ingreso constante de luz natural y generan una conexión visual permanente con el exterior. Los marcos negros de las aberturas aportan un contraste elegante que acompaña el estilo moderno de toda la vivienda.

El diseño fue pensado para combinar funcionalidad, comodidad y estética, creando ambientes ideales para la vida cotidiana de una familia con niños pequeños.

La cocina y las áreas comunes fueron diseñadas para favorecer la vida familiar y los momentos compartidos con amigos y seres queridos.

Los detalles de decoración que definen el estilo del hogar

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las imágenes publicadas por Noelia Marzol fue la cuidada decoración interior. Los tonos cálidos predominan tanto en las paredes como en los muebles y textiles. La elección de una paleta de colores neutros genera armonía visual y aporta una sensación de calma en todos los ambientes.

En el living se destaca un amplio sillón de gran tamaño que se integra con mesas auxiliares, velas decorativas y distintos objetos ornamentales que mantienen la misma línea estética. El espacio se completa con una chimenea revestida en piedra, un elemento que aporta personalidad y calidez al ambiente principal de la vivienda. Cada detalle parece haber sido pensado para crear un entorno acogedor sin perder sofisticación.

Los ambientes combinan tonos cálidos, decoración elegante y detalles que aportan confort y armonía a cada espacio.

Una cocina luminosa y espacios pensados para la familia

La cocina mantiene la misma identidad visual que el resto de la casa. Los muebles en tonos claros, las superficies amplias y la presencia constante de luz natural generan un ambiente moderno y funcional. La mesa principal y las sillas siguen la línea decorativa general, logrando una continuidad estética que se percibe en toda la propiedad.

Más allá del diseño, la vivienda fue concebida para priorizar los momentos compartidos entre familiares y amigos. Los espacios abiertos favorecen la interacción y permiten disfrutar tanto de las reuniones cotidianas como de encuentros especiales.

Con una arquitectura contemporánea, ambientes luminosos y una ubicación privilegiada frente al lago, la casa de Noelia Marzol refleja una combinación de confort, diseño y vida familiar. El resultado es un hogar moderno y elegante que la bailarina y su familia ya disfrutan tras concretar uno de sus sueños más importantes.