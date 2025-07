Brilló con Marley, trabajó con Lanata y se fue de la TV por una pasión impensada: "Me di cuenta"

Brilló con Marley, trabajó con Lanata y se fue de la TV para dedicar su vida a una pasión impensada.

Noelia Marzol se hizo famosa con Marley en los programas de juegos 3, 2, 1 ¡A ganar! y Minuto para ganar (ambos de Telefe) y luego su carrera viró a la actuación cuando Antonio Gasalla le dio una oportunidad para lucirse en la obra de teatro Más respeto que soy tu madre 2. Pero tras años de reconocimiento en los medios, la carrera de Marzol dio un vuelco cuando se animó a explorar una pasión impensada: el tango.

En 2024, y sin expectativas de que fuera un éxito de público, Noelia Marzol presentó el espectáculo Bloody Tango en el teatro Politeama y lo que siguió fue inesperado: funciones agotadas y una temporada que se extendió hasta la actualidad, con la obra en gira y con nuevas funciones previstas para septiembre. "Estamos proyectando un viaje a Europa", sostuvo Marzol en diálogo con El Destape los planes a futuro con el show y el impacto que generó su propuesta para acercar a los jóvenes al género popular. “Vienen con prejuicios y se van entusiasmados”, remarcó sobre el exigente auditorio.

“Pasé por una etapa de pensar que el tango era un embole y algo melancólico que pertenecía al mundo de mis padres y mis abuelos, pero después lo descubrí como danza y me di cuenta que es hermoso y muy complejo. Descubrí el tango desde la danza. Como veníamos con esa sensación de pensar que el tango tiene una reminiscencia aburrida, pensamos un espectáculo renovado que, obviamente, siga manteniendo la elegancia del tango, porque me parece que es lo más atractivo, y su sensualidad. Todo el mundo nos decía que se nos iban a ir a la yugular todos los tangueros que están desde hace años trabajando el tango y sucedió todo lo contrario. Viene mucha gente joven a ver el show, es muy acrobático”, precisó Noelia Marzol sobre Bloody Tango.

Asimismo, Bloody Tango tiene algunas transgresiones en torno al tratamiento del tango y su inevitable relación con el machismo de época, y sobre esto la actriz explicó: “Elegimos canciones que no sean machistas y hay muchas mujeres en el equipo de trabajo. De hecho, las protagonistas somos dos mujeres". "Pero también nos fuimos de lo clásico y en el espectáculo hay, por ejemplo, una versión tanguera de Toxic, de Britney Spears, y de Paint It Black, de los Rolling Stones", sumó, detallando uno de los ganchos para atraer público que de otra manera no se acercaría al tango.

El día que actuó con Jorge Lanata: "Pedía consejos"

En la trayectoria de Noelia Marzol hay una rareza y es que la bailarina y actriz fue parte del elenco de La Rotativa… 2009, la única revista en la que actuó el periodista Jorge Lanata. El espectáculo que tuvo la dirección de Ricky Pashkus y se presentó en el teatro Maipo tuvo al fallecido conductor como principal atracción. “Fue algo bastante disruptivo, estuvo muy bueno ese espectáculo. Fue un placer laburar con Jorge. Tengo libros firmados con dedicatoria que me regaló, era uno más en el equipo y siempre nos pedía que le diéramos consejos para estar arriba del escenario o para encarar sus monólogos”, recordó Marzol sobre su vínculo con Lanata.

Afiche de La rotativa... 2009, revista en la que actuó Jorge Lanata.

En la actualidad Noelia Marzol es una de las actrices de Un viaje en el tiempo, una comedia de enredos protagonizada por Pedro Alfonso, Marcela Kloosterboer, Viviana Saccone, Pachu Peña y Sebastián Almada, que puede verse en el teatro Broadway, en la Avenida Corrientes. La comedia propone una reivindicación de los '80 con humor disparatado y proyección de risas aseguradas.