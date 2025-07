Banana Pueyrredón: "Muchos tipos me agradecen por haberles salvado el matrimonio"

“Es un desafío que no se podía esquivar”, exclama César Banana Pueyrredón sobre su próximo debut como actor en La llamada, un musical creado por Los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo, autores españoles detrás de las series furor La Veneno, Paquita Salas, La Mesías), que lo tendrá en, quizás, el rol más importante de todos: Dios. Pero no cualquiera, sino uno que se comunica a través de las canciones de Whitney Houston. “Mi personaje es la conexión que tiene el poder superior con esta generación. La protagonista es una chica que tiene una bandita, canta, es artista, y recibe la llamada de Dios porque necesita elevarse de alguna manera de su frivolidad presente. Y este se le presenta como cantante”, adelanta el compositor de pop romántico en un mano a mano con El Destape donde analiza su presente y aspectos curiosos de su carrera y sus grandes éxitos.

¿Qué pensás de Dios?

- Cuando pienso en Dios no lo hago de forma antropomórfica, como un viejo con barba en una nube. Yo lo siento más como una energía superior, pero entiendo que para que podamos entrar en contacto con esa dimensión tenemos que ponerlo en términos terrenales y eso me parece que está bien.

No es cualquier Dios el de La llamada. Este se comunica a través de canciones de Whitney Houston.

- Sí, me parece que pensaron en mí por las características de mi voz, porque puedo cantar en inglés y porque la música de Whitney tiene cierta relación con el pop romántico que canto. A veces pienso que habría que preguntarles a Los Javis por qué Dios canta canciones de Whitney Houston, aunque tengo entendido que cuando se montó por primera vez la obra Whitney acababa de morir y esa noticia…. Fue un gran impacto para todos. Yo sufrí mucho porque soñaba que en algún momento de mi vida iba a poder cantar con ella y el destino me hizo este guiño.

Es una forma de evocarla.

- Si vos me decís si Dios puede ser César “Banana” Pueyrredón, yo te respondo que no pero que sí puede ser Whitney Houston.

Afiche de La llamada, el musical de Los Javis que llega a Argentina.

¿Cuál es tu canción favorita de Whitney? La mía es I Wanna Dance With Somebody…

- Hay algunas versiones del musical que escuché y que incluyen esa canción pero no está en la versión que hacemos nosotros, que es la original de Los Javis. Con respecto a tu pregunta, I Will Always Love You me parece tremenda canción y la que aparece en un momento clave de la obra es I Have Nothing… no sabés lo bien que le queda a la escena, por como lo expreso yo y por la reacción de Juli Castro, la protagonista, quien está poseída por la llegada de este ser a su vida.

César, hace poco escuche que contaste que llevás un estilo de vida muy metódico para cuidar la voz: no bebés alcohol, no caíste en excesos…

- Sí, eso hace que mantenga un buen registro vocal. Yo soy un barítono que canta las notas muy altas casi de tenor, aunque no llegó al nivel de Abel (Pintos), Luciano (Pereyra) o Gerónimo Rauch, estoy un poco más abajo. Por eso, cuando compongo canciones para mi registro sé que tengo que poner la parte más dramática de la canción en lo más alto, para cantar arriba bien fuerte. Creo que mi estilo de vida ha influido en mi capacidad vocal. Hemos visto cantantes argentinos tremendamente deteriorados en su voz y en su capacidad de poder cantar porque fueron víctimas del cigarrillo. Es tremendo. Alguna vez hablé con Cacho Castaña sobre el tema y él me decía que "para cantar tango no podés hacerlo con un té con leche”. Es verdad. Yo nunca fumé en mi vida, solo medio cigarrillo que le robé a mi viejo cuando tenía 14 años.

He visto poco del mundo de los excesos alrededor mío, solo una vez estuve muy cerca de las drogas durante un viaje a Colombia. Habíamos ido con una delegación de artistas argentinos -Julia Zenko y Alejandro Lerner- al festival de Buga. La cuestión es que en un momento antes de mi show voy al baño y me encuentro a unos flacos que se estaban matando con merca, mal. Me ofrecieron, pero les dije que no. Es la única vez que tuve a alguien consumiendo al lado mío. Igual lo divertido viene ahora: preguntame qué tema canté en el festival.

¿Qué canción presentaste en el festival?

- Más cerca de la vida, que habla de estar más cerca de las cosas que tienen valor en la vida, lejos de la pavada, lejos de la droga. La gente aplaudió y cuando me bajé del escenario se me acercó un flaco alto y me dijo: “Que linda canción has cantado César, que mensaje, ¡gracias! Lo único que te quiero decir, para que sepas, es que todo el festival está sponsoreado por el Cartel de Cali (risas).

"A mi esposa no le gusta Conociéndote"

¿Te acercaste a los románticos por las mujeres?

- La primera canción que compuse en mi vida fue para una compañera de banco que quería a los 10 años y era una rubia inaccesible. Ahí me di cuenta que era muy tímido personalmente, siendo el octavo de mis hermanos, muy introvertido, pero no lo era para subirme al escenario y cantar. Subía a cantar envalentonado, pero cuando bajaba y estaba frente a una chica me costaba un huevo encararla. A los 14 hice mis primeras canciones importantes y a los 15 escribí Nuestro amor comenzó a vivir después de una noche romántica con una chica que quería que fuera mi novia.

¿Te es más fácil escribir canciones a partir del amor o del desamor?

- Es lo mismo, en el sentido de que al compositor le viene bien cualquier excusa para crear. Cuando a los 15 años corté con una novia, mis amigos me preguntaban por qué no estaba triste y la verdad es que yo estaba pensando en llegar a casa, ponerme con el piano y sacar tres canciones de esa relación frustrada. Es un mecanismo raro, no es catarsis sino que son detalles. El compositor está todo el tiempo atento a palabras, frases o acciones que activen ese mecanismo y que hablen del amor o el desamor, todo sirve. Puede ser una frase que vos me digas durante esta nota y que a mí se me pegue mientras vuelvo a casa en taxi, cualquier cosa puede convertirse en detalle para escribir una canción.

¿Por ejemplo?

- Yo escribí una canción después de una colonoscopia.

Necesito que me cuentes eso.

- Fui a hacerme una colonoscopia y cuando terminó el estudio, el médico me dijo “bueno, te estuvimos recorriendo por dentro” y ahí se activó el mecanismo. Llegué a mi casa y empecé a escribir Recorriéndote por dentro. ¡Todo está en los detalles! (risas)

No quiero ser más tu amigo debe ser tu canción que más veces escuché. ¿Cuál es la historia detrás del tema?

- Es una historia que me pasó, pero no hice lo que digo en la canción y no me animé. Estuve un año como amigo de una chica y me gustaba, pero no juntaba el coraje para decírselo y tendría que haberlo hecho. íbamos a todos lados juntos: al cine, a bailar, a tomar el té, y nunca le dije que la amaba. Ahora creo que siempre hay que animarse.

¿A esa chica la volviste a ver?

- Alguna vez la vi y nos matamos de la risa cuando hablamos de esos encuentros. No sé si ella sabe que la canción tiene que ver con lo que nos pasó.

¿Estás casado?

- Sí, llevó 45 años casado.

¿A tu esposa le gustan tus canciones?

- Le gustan todas menos Conociéndote… no le divierte ni le entusiasma porque fue para una compañera de primer año de la facultad, cuando todavía no la conocía a ella. Ni siquiera le fui infiel, directamente no la conocía. Siempre digo que las mujeres tienen celos retroactivos porque no te perdonan tan fácil. A mi esposa le compuse Cuando amas a alguien, Mi mejor amiga, Mi querida desconocida, pero no alcanzan para compensar a Conociéndote.

Y eso que Cuando amas a alguien es un himno…

¡Tal cual! Y es la única canción de mi repertorio que está en la obra La llamada.

"Me asusté con un fan después de que mataron a John Lennon"

¿Qué es lo más raro que te pidieron en shows privados?

- Muchísimas cosas. “Tenés que entrar por la ventana cantando Conociéndote, es una sorpresa para mi mujer”, me pidieron una vez. Me acuerdo de otra vez que un tipo me contó que estaba enamorado de una compañera de trabajo de hace muchos años y me quería contratar para que la esperara en la vereda de su laburo y le cantara No quiero ser más tu amigo cuando saliera. Cuando le pregunté donde trabajaba y me dijo en Diagonal Norte y Florida. No lo podía creer, pensé que me estaba tomando el pelo, una locura. Hoy me arrepiento, lo tendría que haber hecho (risas).

Sos medio casamentero.

- Muchos tipos me agradecen por haberles salvado el matrimonio. Mis canciones no están pensadas para eso, pero son hechos artísticos pero transforman de alguna manera la vida de la gente.

¿Cómo es tu relación con las fanáticas?

- Son chicas divinas, fans de hace años que van a todos los shows. Tienen a una presidenta del club y debaten quién es la más fanática y quién sabe más de mi vida. Son cosas que pasan.

¿No te asusta un poco?

- Una vez me asusté y fue justo cuando mataron a John Lennon. Yo tenía un fanático, un tipo, que era muy extraño e iba a todos mis shows con un cuaderno con las letras anotadas y me retaba cuando no cantaba alguna canción de mi repertorio. Me pegué tal susto que les dije a mis amigos que si en algún momento alguien me pegaba un tiro, iba a ser ese flaco.

"Cuando Patricia se fue con Milei, explotó Cambiemos"

“Tengo una trayectoria de muchos años, muchas dictaduras y muchos procesos democráticos, y en todo ese tiempo descubrí una cosa: que a los cantantes pop nos va mejor en las épocas democráticas. Cuando hay una dictadura no hay libertad y se hace más importante la canción testimonial, porque no hay un canal para expresar el descontento y los problemas políticos del país. Por eso a mí me fue mejor con la época de Alfonsín”, remarca Banana Pueyrredón cuando la charla adquiere tintes políticos, sin esquivar las preguntas.

¿Sentís que hoy vivimos ante un Estado opresivo?

- No, por suerte no. Hemos tenido gobiernos de muchos colores políticos que se han alternado, pero en todos ha primado la democracia y eso es maravilloso. La política siempre ha estado presente en mi familia por mis viejos y mi abuelo, que fue ministro de Irigoyen. También soy familiar de Patricia Bullrich…

Ya que la nombraste a Patricia Bullrich. ¿Tenés relación familiar cotidiana con ella?

- No, solo tomar un café de vez en cuando y hablar de política. La abuela de Patricia, mi tía, era la mejor de la familia, una mina muy graciosa. Pero no somos amigos con Patricia. La vi antes de las elecciones, cuando era precandidata, para hablar de generalidades.

¿Te interesa como figura política?

- Sí, pero yo soy radical y lamenté cuando Cambiemos se rompió, me parecía una buena opción. Y cuando Patricia se fue con Milei, explotó Cambiemos. Fue algo que lamenté…

¿Le dijiste esto a ella?

- No, lo único que le dije en su momento es que no me parecía que fuera el momento para que fuera presidenta. Entonces discutimos…. Es muy difícil sacarla de donde está posicionada.

No te representa Javier Milei.

- No. Ni Macri ni Larreta. Yo soy radical y en este momento no veo que haya un radical fuerte en Argentina. Creo que van a surgir figuras políticas jóvenes, tienen que aparecer. En este momento lo que veo es que hay medidas erradas que no tienen en cuenta toda la historia de muchos espacios de la cultura, como pasa con SADAIC, el Instituto Nacional de Teatro o el cine argentino. Creo que este Gobierno está mal asesorado en estos temas.

La llamada se estrena el próximo martes 15 de julio a las 20 horas en el Teatro Astros (Avenida Corrientes 746, CABA). La dirección es de Juanse Rausch y será el debut actoral de César Banana Pueyrredón, con gran elenco.