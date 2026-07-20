España destrona a Argentina en la clasificación FIFA y Alemania cae

El impacto de la final del Mundial disputada este domingo en Nueva Jersey no solo dejó a la Argentina sin el sueño del bicampeonato, sino que también tuvo su correlato inmediato en los números. Este lunes, la FIFA publicó la actualización oficial de su ranking mundial y confirmó que España, flamante campeona del mundo tras imponerse por 1-0 en el alargue, desplazó a la Selección Nacional de la cima de la clasificación para adueñarse del primer puesto.

El equipo argentino, que había logrado recuperar el número uno del listado global poco antes del inicio del torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá, quedó relegado ahora al segundo escalón. El podio de las potencias lo completa Francia, que logró mantenerse en la tercera posición general, seguida de cerca por Inglaterra, que finalizó cuarta en la tabla tras haberse quedado con el tercer puesto en la Copa del Mundo.

España se adueñó de la cima del ranking al día siguiente de vencer a la Argentina, relegando al equipo nacional al segundo puesto de una tabla en la que había dominado durante la previa del torneo.

La revelación noruega y el derrumbe alemán

Más allá de los líderes, la nueva tabla refleja los fuertes contrastes que dejó el certamen. La gran sorpresa de la actualización fue Noruega, que de la mano de su gran estrella, Erling Haaland, protagonizó el mayor ascenso de todos los participantes. El combinado nórdico escaló doce posiciones de golpe hasta ubicarse en el puesto 19, capitalizando su histórica llegada a los cuartos de final en lo que fue su primera participación mundialista desde 1998. En esa misma línea ascendente se anotó Suiza, que también alcanzó la instancia de los ocho mejores del torneo y trepó cinco lugares para ubicarse decimocuarta.

La contracara absoluta del éxito escandinavo es la crisis de Alemania. El conjunto germano pagó muy cara su sorpresiva y temprana eliminación en los dieciseisavos de final a manos de Paraguay, lo que le valió su salida definitiva del prestigioso "Top 10" para caer hasta el duodécimo puesto. La estadística marca un presente sombrío para los alemanes, que no logran superar el noveno lugar desde julio de 2018, fecha en la que llegaron a ostentar el número uno del mundo.

Finalmente, en la zona baja del listado, las caídas más abruptas tras su desempeño en la cita mundialista las sufrieron Túnez, que retrocedió doce lugares, junto con Panamá, Uzbekistán y Jordania, que perdieron diez posiciones cada una.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.