Burnham abandona proyecto de identificación digital para dar prioridad al costo de la vida: portavoz

Imagen de archivo del recién elegido líder del Partido Laborista británico, Andy Burnham, en su primer acto oficial como líder, en Gravesend, Kent, Reino Unido.

Por Elizabeth Piper y Andy ​Bruce

LONDRES, 19 jul (Reuters) - El próximo líder de Reino Unido, Andy Burnham, descartará los planes del Gobierno para un sistema de identificación digital ‌cuando asuma el cargo, lo ‌que pone de manifiesto su intención de centrar los recursos en cuestiones cotidianas como el costo de la vida, según afirmaron sus aliados.

Apodado el "Rey del Norte" por su labor como alcalde del Gran Mánchester, en el noroeste de Inglaterra, Burnham sustituirá a Keir Starmer como primer ministro el lunes, día en el que, según ha anunciado, también dará a conocer su ​equipo de ministros.

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La oficina ⁠de Burnham indicó que una de sus primeras medidas será descartar el ‌plan de que todos los trabajadores dispongan de un documento ⁠de identidad digital, un sistema diseñado para ⁠combatir la inmigración ilegal pero calificado de "fiasco" por una comisión parlamentaria multipartidista.

Starmer retiró en enero la obligatoriedad de dicho documento de identidad tras las críticas recibidas.

"Todo ⁠el tiempo y los recursos que se iban a dedicar ​al sistema de identificación nacional se destinarán, en su ‌lugar, a donde más se necesitan, ‌como por ejemplo a paliar el costo de la vida", afirmó el ⁠portavoz de Burnham en un comunicado.

Los documentos de identidad se suprimieron en Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial y los británicos suelen utilizar documentos como pasaportes y permisos de conducir para acreditar su identidad.

En noviembre, ​la Oficina de ‌Responsabilidad Presupuestaria de Reino Unido estimó el coste del plan de identificación en unos 1.800 millones de libras esterlinas (2.400 millones de dólares) entre los ejercicios fiscales 2026/27 y 2028/29.

"El Partido Laborista ha malgastado millones de libras en este proyecto y ahora Andy Burnham ⁠intenta hacer ver que acude al rescate", afirmó Julia López, diputada del opositor Partido Conservador.

Lucy Powell, vicepresidenta del Partido Laborista y aliada de Burnham, señaló que el ahorro derivado de la supresión del plan quizá no sea muy elevado, pero es "un pequeño ejemplo de cómo replantearse las prioridades".

"Esta es una oportunidad para empezar de cero, para renovar, para analizar aquellas cuestiones que quizá no solo consumen ‌recursos, sino que también desvían la atención de las prioridades del Gobierno", declaró en el programa "Sunday with Laura Kuenssberg" de la BBC.

En entrevistas tanto con la BBC como con Sky News, Powell no quiso pronunciarse sobre otras políticas ni sobre los detalles del equipo del gabinete de Burnham, pero afirmó que mantendrá ‌el compromiso del Gobierno anterior respecto a las nuevas perforaciones de petróleo y gas en el mar del Norte.

El programa electoral laborista para 2024 se comprometió a ‌no conceder nuevas licencias ⁠y a respetar las ya existentes, como las de los yacimientos de Rosebank y Jackdaw en Escocia, que las ​autoridades reguladoras aprobaron, aunque la decisión fue revocada en 2025 tras un recurso judicial.

(1 dólar = 0,7433 libras)

Con información de Reuters