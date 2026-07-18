Chau veranito: a qué hora llegan las tormentas al AMBA y qué va a pasar el domingo de la final

El "veranito" de julio duró poco. Después de varios días con temperaturas que superaron los 20 grados en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el clima cambia por completo este fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un sábado con tormentas, descenso de temperatura y un domingo todavía inestable, justo cuando la Selección Argentina disputará la final del Mundial 2026 frente a España en Nueva York.

El cambio de tiempo comenzará a sentirse desde este sábado con un marcado aumento de la nubosidad y condiciones ideales para la llegada de lluvias y tormentas. Además, el ingreso de aire más frío hará retroceder las temperaturas y dejará atrás el clima templado que sorprendió durante la semana.

A qué hora llegan las tormentas al AMBA

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, la mañana del sábado inici´con cielo cubierto, bancos de neblina y temperaturas que irán de los 14°C a los 17°C. La humedad elevada también reducirá la visibilidad durante las primeras horas del día. Sin embargo, el cambio más importante llegará por la tarde. Las chances de lluvias aumentarán considerablemente, así como también las tormentas aisladas sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Las chances de precipitaciones estarán entre el 40% y el 70% durante la tarde y la noche del sábado, una condición que se mantendrá incluso hasta la madrugada del domingo.

El viento soplará desde el sector sur y sudeste, con velocidades moderadas que no superarían los 31 kilómetros por hora, aunque alcanzarán para reforzar el descenso térmico que se sentirá durante todo el fin de semana.

Cómo estará el tiempo el domingo de la final entre Argentina y España

El domingo, cuando la Selección Argentina enfrente a España en la final del Mundial 2026 que se jugará en Nueva Jersey, el tiempo seguirá siendo inestable en el AMBA. Tras las tormentas previstas para la madrugada, el SMN pronostica chaparrones durante la mañana con probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40%.

Con el correr de las horas las precipitaciones tenderían a cesar, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada. Las temperaturas también mostrarán una caída importante respecto de los días anteriores. Se espera una mínima de 10°C y una máxima que apenas alcanzará los 15°C, por lo que será una jornada típicamente invernal.

Si bien el pronóstico no anticipa lluvias intensas para la hora del partido, el cielo seguirá cubierto y el ambiente será fresco, una situación que deberán tener en cuenta quienes planeen seguir el encuentro en espacios públicos.

Se espera una gran convocatoria en el Obelisco

Pese al pronóstico inestable, todo indica que miles de personas volverán a concentrarse en el Obelisco y otros puntos tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires para seguir la final del Mundial y en caso de un triunfo argentino, celebrar un nuevo título.

Las autoridades recomiendan consultar las actualizaciones del pronóstico antes de salir, ya que las condiciones meteorológicas podrían modificarse durante el transcurso del domingo.

Alertas meteorológicas en distintas provincias: cómo será el fin de semana

Mientras el AMBA enfrentará un fin de semana con lluvias y descenso de temperatura, gran parte del país permanecerá bajo alertas meteorológicas por distintos fenómenos.

Para este sábado, el SMN mantiene alerta naranja por viento zonda en el sur de Jujuy y el oeste de Salta. También rigen advertencias por vientos intensos y nevadas en sectores de Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza.

Por otro lado, en la Patagonia continúan las alertas por lluvias y nevadas en zonas de Neuquén, Río Negro y Santa Cruz; mientras que el sur de Chubut, el oeste y sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego permanecen bajo alerta amarilla por frío extremo.

En el noreste argentino también habrá condiciones adversas. El norte de Entre Ríos se encuentra bajo alerta naranja por tormentas, mientras que el sur de Corrientes, el norte y centro de Santa Fe, el sureste de Santiago del Estero y otras áreas mantienen alerta amarilla por el mismo fenómeno.

Para el domingo persistirán varias de estas advertencias, especialmente por viento zonda en el noroeste y por tormentas fuertes en Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Santa Fe, por lo que el SMN recomienda seguir los avisos oficiales y tomar precauciones ante posibles eventos meteorológicos de intensidad.