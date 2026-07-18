Problema interno en Telefe: una figura lanzó un polémica frase sobre que sucede dentro del canal

Telefe tiene serios problemas internos.

La polémica alrededor de Gran Hermano Generación Dorada sumó un nuevo capítulo esta semana, luego de que Laura Ubfal reposteara en sus redes un mensaje que apunta directamente contra la producción del reality.

Desde su cuenta de X, la panelista compartió la publicación de un usuario que cuestionó el desempeño de Sol Abraham dentro de la casa y acusó a la producción de un trato preferencial hacia la participante. "La producción de Gran Hermano se la pasó inflando a una participante que no sabe ni manejar la información privilegiada que le pasan y termina exponiendo el acomodo", señaló el mensaje reposteado por Ubfal. El posteo sumó un pedido concreto: "Si no hay expulsión para Sol que al menos la sancionen mandándola a placa directamente".

La publicación estaba acompañada por un video en el que Sol comentaba frente a sus compañeros detalles de los confesionarios de Emanuel Di Gioia. En la grabación, la participante aseguraba que "Emanuel fue al confesionario muchas veces a decir que extraña a su hija", una frase que despertó sospechas entre los seguidores del programa, que interpretaron un posible acceso a información privilegiada. Emanuel habría intentado frenar la charla para no quedar expuesto ante el resto de la casa, pero la situación ya había quedado registrada y circuló rápido en redes.

Grieta entre los espectadores

El debate dividió a los seguidores del ciclo: por un lado, quienes reclamaron una sanción o directamente la expulsión de Sol por considerarla "acomodada"; por otro, quienes sostuvieron que no se trató de información filtrada desde afuera, sino de algo que el propio Emanuel había contado dentro de la casa.

Laura Ubfal quedó en medio de la polémcia.

Del Moro salió a bancar a la producción

El cruce se dio en paralelo a otro round de críticas, esta vez por la salida de Andrea del Boca. Consultado sobre las dudas que circularon respecto a las caídas de la actriz dentro del certamen, Santiago del Moro defendió el trabajo del equipo: "Entiendo todo tipo de teorías conspirativas", planteó, y remarcó que hubo un operativo real de asistencia, con médicos y ambulancias movilizadas, cuando la producción temió que Del Boca se hubiera lastimado seriamente.